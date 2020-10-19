Görme engelliler bisiklet sürdü - Son Dakika

Şişli'de, Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik günü dolayısıyla, farkındalık amacıyla bisiklet turu düzenlendi. Barikat Sanat Atölyesi Derneği ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi iş birliğiyle organize edilen etkinlik, 'Asıl körlük cehalettir' sloganıyla, Şişli'den başlayarak Avcılar sahilde son buldu. Gönüllü bisikletçiler Tandem denilen iki kişilik bisiklette artçı olarak pedal çevirecek görme engellilere kaptanlık etti.

Barikat Sanat Atölyesi Derneği ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi iş birliğiyle 'Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü' kapsamında 'Asıl Körlük Cehalettir' sloganıyla bisiklet turu düzenlendi. Şişli Cevahir AVM önünden başlayıp, Avcılar sahilde son bulan etkinliğe, Beyaz Baston Körler Bisiklet Turuna UNESCO, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar Belediyesi, İstanbul Ulaşım A.Ş. destek verdi.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN BİSİKLETLE SEYAHAT MÜMKÜN KILINABİLİR

Aynı zamanda Görme Engelli Futbol ( FUTSAL) kaptanı da olan Avukat Ali Çavdar, hem dünya beyaz baston gününü hem de pandemi sürecinde daha fazla önemi ortaya çıkan bisikletli ulaşımı desteklemek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. Amaçlarının, hem beyaz bastonun görme engelliler için önemini göstermek hem de toplumun beyaz bastonun taşıdığı manayı anlamasını sağlamak istediklerini belirten Çavdar, diğer taraftan da görme engellilerin hayatın her alanında olduğu gibi, toplumun imkan vermesi halinde bisikletle seyahate ulaşıma da kolaylıkla katılabileceklerini ifade etti.

SESSİZ ÇIĞLIK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Perihan Eren Bana, "Görme engelliler ve bütün engelliler için sessiz çığlık olmaya çalışıyoruz" diyerek, dezavantajlı bütün grupların yanında olduklarını ve beyaz bastonun görme engellilerin gözü ve kulağı olduğunu önemle söyledi.

BEYAZ BASTON GÖRME ENGELLİLER İÇİN GÜVEN VERİCİ

Barikat Sanat Atölyesi Derneği Başkanı Hüseyin Nacar da, beyaz bastonun görme engellilere güven verdiğini ifade etti. Nacar, "İlk söylediğimizde 'Körler bisiklet kullanır mı?' diye tepki gösterenler oldu. Tandem bisiklet sayesinde körlerde bisiklet kullanabiliyor. Hatta 2018 yılında İstanbul'da başlayıp 10 Avrupa ülkesine 49 günde, 4521 km Hollanda'da son bulan bir etkinlik gerçekleştirdik. Engelli haklarına vurgu yapmak için 15 Ekim'de ve engellilerin yanında olmak için bu farkındalık ve sosyal projede pozitif ayrımcılığın sosyal bilincini geliştirmek için yapıyoruz" dedi.