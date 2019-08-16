Son Dakika Haberleri: Görme engelliler deklanşöre "hissederek" bastı
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Görme engelliler deklanşöre "hissederek" bastı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, görme engelli kişilerin çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Görme engelliler deklanşöre
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, görme engelli kişilerin çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.
Proje Koordinatörü Özlem Şen, Oasis Sümbül Sokak Sergi Alanı'nda açılışı yapılan "6. His Gördüklerinizin de Ötesinde" adlı sergide, doğuştan görme engelli Tayfun Cura, Efe Beray Altın ve 47 yıl önce görme yetisini kaybeden kaptan ve müzisyen Cengiz Orçun'un çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi açtıklarını söyledi.
Böyle bir projenin Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini savunan Şen, "Bir ışık belirdi ve bundan sonra da engelli bireylerin evlerine hapsedilmesi değil, hayatın içinde aktif olarak çalışması adına bir başlangıç olduğunu düşünüyorum." dedi.
Yüzde yüz görme engelli bireylerin tamamen işitsel yetileriyle 6. hislerini kullanarak çalışmalar yaptıklarını belirten Şen, engellerin sadece beyinde ve yürekte olduğunu somut olarak kanıtladıklarını anlattı.
Fotoğraf sanatçısı Ömür Erdoğan da sosyal medya üzerinden başvuru aldıklarını, bu projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.
Projeye katılan Bodrum'un tanınmış kaptanlarından görme engelli Cengiz Orçun da ilçede emeğiyle geçinenlerin fotoğraflarını düşük enstantane hızıyla çektiklerini ifade etti.
Orçun, çektikleri kişiler arasında balıkçı, saat tamircisi ve terzinin olduğunu aktardı.
Engellilere toplumsal sorumluluk projesi amacıyla düzenlenen sergi, 25 Ağustos'a kadar gezilebilecek.
Bodrum, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:37 Kaynak: AA
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