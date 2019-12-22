Görme engelliler depremi yaşayarak neler yapacaklarını öğrendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görme engelliler depremi yaşayarak neler yapacaklarını öğrendi - Son Dakika

Görme engelliler depremi yaşayarak neler yapacaklarını öğrendi

6 saat önce

Kadıköy'de görme engelli vatandaşların deprem anında neler yapacakları, düzenlenen tatbikatla anlatıldı.

Kadıköy'de görme engelli vatandaşların deprem anında neler yapacakları, düzenlenen tatbikatla anlatıldı. Görme engelli vatandaşlar, tatbikatta deprem anını birebir yaşadı.

Kozyatağı'nda bulunan Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı'na gelen görme engellilere burada ilk önce seminer verildi. Daha sonra 5D sinema salonuna alınan görme engelli vatandaşlar, deprem simülasyonuna bindi. Bir başka deprem simülasyonunda ise görme engelliler masaya oturtturuldu. Birebir 6,3 büyüklüğündeki deprem anı engellilere yaşatılırken, deprem esnasında can kaybı yaşanmaması için neler yapılması hakkında uygulamalı eğitim verildi. Görme engelliler, yaklaşık 2 saat süren tatbikat sonrasında memnun kaldıklarını dile getirdiler.

İlk kez deprem tatbikatına katıldıklarını ifade eden Görme Özürlüler Derneği Başkanı Ali Varlık, "Böyle bir proje yaptıkları için Kadıköy Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Güzel bir bilgilendirme, güzel bir eğitim oldu. Az önce yaşadığımız depremin 6,3 gibi bir hissetme oldu. Bununla ilgili en azından ne yapmamız gerektiğimi anlamış olduk" dedi.

Görme engellilere eğitim veren Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma takımından Meral Ebru Sözer, "Afetler hepimiz için görme engelliler, işitme engeliler, aynı zamanda bütün engeli olanlar için afetler çok önemli. Bugün bu deneyimi biz görme engelli vatandaşlarla yaşadık. Onlar hayata bakış açılarından hayatta bir sıfır daha öndeler bize göre aslında. Farkındalıkları, duyuları bizlerden daha yüksek. Tek yapmaları gereken o farkındalıklarını daha da çok arttırmaktı. Bizler de burada Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi olarak afet parkında onlara bu simülasyonlarda yapabileceklerini göstermek içim eğitim verdik" şeklinde konuştu.

(Mustafa Biçer/İHA)

Görme engelliler depremi yaşayarak neler yapacaklarını öğrendi

Kadıköy, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu
Antalya'da ucuz yorgan ve battaniye izdihamı! "Abov yavaş yavaş" Yılbaşı çekilişinde tüm biletler satılırsa, devletin kasasına 228 milyon TL girecek Fenerbahçe, derbi maçta tribünlerden 4 milyon lira gelir elde edecek

Son Dakika Haberleri
15:50 Terörden arındırılan noktalarda hayat normale dönüyor. - Son Dakika
15:50 Spor beşiktaş taraftarlarıyla otobüs içinde derbi yolculuğu - Son Dakika
15:45 Aydın'da çok kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika
15:42 Şehitlerin isimlerini araçlarına yazdılar - Son Dakika
15:42 Üreticiye 42 bin 500 lavanta fidesi - Son Dakika
13:12 Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Son Dakika
12:00 Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 15:53:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Görme engelliler depremi yaşayarak neler yapacaklarını öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]