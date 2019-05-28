Son Dakika Haberleri: Görme engelliler derneği iftarda buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Görme engelliler derneği iftarda buluştu

1 saat önce

Samsun Bafra Görme Engelliler Derneği üyeleri iftarda buluştu.

Görme engelliler derneği iftarda buluştu, System.String[]
Samsun Bafra Görme Engelliler Derneği üyeleri iftarda buluştu.

Görme Engelliler Derneği üyeleri ve ailelerinin katıldığı iftar programı Bafra Öğretmenevinde yapıldı. İftarda konuşan Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Kaplan, "Bu tür İslami vecibeler manevi duygularımızı zirveye çıkardığı gibi, engelli kardeşlerimizle ve toplumdaki kaynaşmayı da sağlamaktadır" dedi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:01 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ecrin'e Ait Olduğu Düşünülen Kemikler Hakkında Savcılık Açıklama Yaptı Minik Ecrin'in ölümüyle ilgili kan donduran gelişme: Üvey amca takibe alındı! İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nu eleştirdi: Demin bir çocuğu tokatladı Son Dakika! Pedofili ifadeler içeren kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 23:18:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görme engelliler derneği iftarda buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]