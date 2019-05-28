Görme engelliler derneği iftarda buluştu
1 saat önce
Samsun Bafra Görme Engelliler Derneği üyeleri iftarda buluştu.
Samsun Bafra
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:01 Kaynak: İHA
Görme Engelliler Derneği üyeleri iftarda buluştu.
Görme Engelliler Derneği üyeleri ve ailelerinin katıldığı iftar programı Bafra Öğretmenevinde yapıldı. İftarda konuşan Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Kaplan
, "Bu tür İslami vecibeler manevi duygularımızı zirveye çıkardığı gibi, engelli kardeşlerimizle ve toplumdaki kaynaşmayı da sağlamaktadır" dedi. - SAMSUN
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