Görme Engelliler Derneği'nden Başkan Uzundemir'e teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görme Engelliler Derneği'nden Başkan Uzundemir'e teşekkür - Son Dakika

Görme Engelliler Derneği'nden Başkan Uzundemir'e teşekkür

7 saat önce

Türkiye Görme Engelliler Derneği, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Görme Engelliler Derneği'nden Başkan Uzundemir'e teşekkür, System.String[]

Türkiye Görme Engelliler Derneği, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'e teşekkür ziyaretinde bulundu.


Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Karadağ, Türkiye Görme Engelliler Derneği İktisadi İşletme Başkanı Fatih Karadayı, Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şube Başkanı Mehmet Özdemir ve beraberindeki heyet, Başkan Uzundemir'i makamında ziyaret etti. Heyet, Uzundemir'e derneğe yardımları için teşekkür belgesi takdim etti.


Ortaca Belediyesinin desteği ile Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şubesine hediye edilen beyaz bastonlar için memnuniyetlerini dile getirmek ve bastonları ulaştırdıkları vatandaşların teşekkürlerini iletmek istediklerini ifade eden Şube Başkanı Mehmet Özdemir, Başkan Uzundemir'e, duyarlılığından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.


2015 yılından bu yana Muğla'da faaliyette olduklarını söyleyen Özdemir; "Muğla'nın tüm ilçelerinde başta görme engelliler olmak üzere engelli vatandaşların tespitine yönelik çalışma yapıyoruz. Hedefimiz engelli vatandaşlarımızın hepsinin topluma kazandırılabilmesi." diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Uzundemir ise engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti. - MUĞLA

Alim Uzundemir, Türkiye, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:48 Kaynak: İHA
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