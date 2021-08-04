Üye Girişi
Görme engelliler doğada pedal çevirdi - Son Dakika

Görme engelliler doğada pedal çevirdi

04.08.2021 15:19
Görme engelliler doğada pedal çevirdi, System.String[]

Edremit'in Zeytinli Mahallesi'nde 2-4 Ağustos tarihleri arasında belediyenin ev sahipliğinde kamp yapan 30'a yakın görme engelli doğasever tandem bisikletlerle tabiatı keşfe çıktı.

Edremit'in Zeytinli Mahallesi'nde 2-4 Ağustos tarihleri arasında belediyenin ev sahipliğinde kamp yapan 30'a yakın görme engelli doğasever tandem bisikletlerle tabiatı keşfe çıktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Eşpedal Derneği'nin 2-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği "Yeşil Pedallar Engelsiz Bisikletliler Kampı & Çocuklarla Bisiklet ve Sanat Atölyesi" Edremit Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Edremit, Havran ve Burhaniye'de 2-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen körfez turunun ilk rotası Edremit oldu. Zeytinli Mahallesi'nden Güre Mahallesi bisiklet yoluna kadar olan rotada zeytin ağaçları arasında pedal çeviren Türkiye'nin dört bir yanından gelen görme engelli vatandaşlara kentte yaşayanlar da bisikletleriyle eşlik etti. İlgilerinden dolayı hem belediyeye hem de kendilerine eşlik eden vatandaşlara teşekkür eden Eşpedal Derneği Başkanı Fatih Söylemez, "Eşpedal Derneği olarak on gün boyunca Edremit, Havran ve Burhaniye'de faaliyetler düzenliyoruz. İlk Edremit Belediyesinin ev sahipliğinde burada toplandık. Farklı rotalarımız var. 'Yeşil Pedallar Engelsiz Bisiklet Etkinliği ve Çocuklarla Bilim ve Sanat Atölyeleri' adlı bir etkinlik düzenliyoruz. On gün boyunca buralardayız, buraların doğal güzelliklerini pedallıyoruz. Hep birlikte güzel faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Sizlerle birlikte tekrardan buraları keşfetmek için sabırsızlanıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Görme engelliler doğada pedal çevirdi
Görme engelliler doğada pedal çevirdi
Görme engelliler doğada pedal çevirdi
Görme engelliler doğada pedal çevirdi
Görme engelliler doğada pedal çevirdi
Görme engelliler doğada pedal çevirdi
Görme engelliler doğada pedal çevirdi

Görme Engelli, Balıkesir, Bisiklet, Edremit, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Görme engelliler doğada pedal çevirdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti 16:51 Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Boşandığı eşini ve 2 kızını öldürdü! Zanlının savunması şaşkınlık yarattı: Ev pislik içindeydi 16:47 Boşandığı eşini ve 2 kızını öldürdü! Zanlının savunması şaşkınlık yarattı: Ev pislik içindeydi Yüksek Askeri Şura, 16:38 Yüksek Askeri Şura, "sarıklı amiral" olarak tanınan Tuğamiral Mehmet Sarı'yı emekli etti
Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı 16:09 Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Son Dakika: Yüksek Askeri Şura toplantısı bitti! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi 16:04 Son Dakika: Yüksek Askeri Şura toplantısı bitti! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi Yürek burkan görüntü! Yangından kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu içti 15:57 Yürek burkan görüntü! Yangından kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu içti
Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi 14:01 Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı 13:46 Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı

Son Dakika Haberleri
16:52 Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı
16:39 Son Dakika: Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, kadro dışı bırakıldı
16:37 Yüksek Askeri Şura, "sarıklı amiral" olarak tanınan Tuğamiral Mehmet Sarı'yı emekli etti
16:18 Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangınla mücadele için geldi
16:06 Sarı-Kırmızılılardan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz
16:04 Son Dakika: Yüksek Askeri Şura toplantısı bitti! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi
16:02 Hatay'dan kötü haber! 5 ilimizde devam eden yangınlara bir yenisi daha eklendi
15:57 Yürek burkan görüntü! Yangından kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu içti
15:54 Falcao ve Kezman, Chelsea tarihinin en kötü transferleri listesinde yer aldı
15:52 F.Bahçe'de Caner krizi! Maç kadrosuna dahil edilmeyen futbolcudan kulüp bulması istenildi
Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı         
16:53
Pandemide yok sattı! Kilosu 4 bin TL'ye satılan beyaz çay stoğu tükendi Pandemide yok sattı! Kilosu 4 bin TL'ye satılan beyaz çay stoğu tükendi         
16:49
Son Dakika: Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, kadro dışı bırakıldı Son Dakika: Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, kadro dışı bırakıldı         
16:40
Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangınla mücadele için geldi Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangınla mücadele için geldi         
16:19
8 gündür cayır cayır yanan bölgelerle ilgili güzel haber! Meteoroloji uzmanı, kuvvetli sağanak müjdesi verdi 8 gündür cayır cayır yanan bölgelerle ilgili güzel haber! Meteoroloji uzmanı, kuvvetli sağanak müjdesi verdi         
16:07
Hatay'dan kötü haber! 5 ilimizde devam eden yangınlara bir yenisi daha eklendi Hatay'dan kötü haber! 5 ilimizde devam eden yangınlara bir yenisi daha eklendi         
16:02
F.Bahçe'de Caner krizi! Maç kadrosuna dahil edilmeyen futbolcudan kulüp bulması istenildi F.Bahçe'de Caner krizi! Maç kadrosuna dahil edilmeyen futbolcudan kulüp bulması istenildi         
15:53
İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar         
13:55
Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı         
13:41
Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi         
13:38
Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler         
13:35
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz         
13:30
"Sopalı şifacı" kaçtı, mühürlenen ofisin önünde kuyruk bitmedi: Belki gelir, hocaya inanıyorum         
11:22
Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunan 3 gencin karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunan 3 gencin karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı         
11:08
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi         
10:14
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 16:58:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Görme engelliler doğada pedal çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement