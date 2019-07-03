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Görme engelliler dostluk maçı yaptı

1 saat önce

Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi tarafından kurulan Samsun Altı Nokta Görme Engelliler Spor Kulübü (SAGES) ve El Veren İnsanlar Derneği (ELVİNDER) futsal maçı yaptı.

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Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi tarafından kurulan Samsun Altı Nokta Görme Engelliler Spor Kulübü (SAGES) ve El Veren İnsanlar Derneği (ELVİNDER) futsal maçı yaptı.
Bu yıl lisans alan ve ilk karşılaşmasına 15 Temmuz'da çıkacak olan SAGES, Atatürk Spor Salonu'nda ELVİNDER ile dostluk maçı yaptı. 20'şer dakikalık iki devre halinde oynanan ve çekişmeli geçen maçı SAGES, 7-6 kazandı. Maçı Yılport Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Özkaraduman, Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Aynur Yiğit, ELVİNDER Başkanı Yeşim Gürsoy Aygın, Yabancılar Pazarıspor (YAB-PA) Kadın Futbol Takımı Başkanı Ali Akyüz ve futbolcular ile dernek üyeleri izledi.
Dostluk maçı hakkında bilgi veren ELVİNDER Başkanı Yeşim Gürsoy Aygın, "ELVİNDER olarak yaptığımız bu organizasyonda hem SAGES'in yanında olduğumuzu gösterdik hem de 15 Temmuz'da yapacakları maç öncesi bir prova yapmalarına vesile olduk. Sadece gözleriyle değil, gönülleriyle de görebilen herkesi dostluk maçımıza davet ettik. Yıllardır iki ayrı STK olmamıza rağmen ellerimizi hiç ayırmadığımız bu güzel birliktelikte, azmin engel tanımayacağını göstermek için kurulan bu takımın her zaman yanındayız ve destekçisiyiz" dedi.


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:43 Kaynak: DHA
Samsun, Spor
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