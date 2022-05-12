Görme engelliler, Engelliler Haftası dolayısıyla sahne aldı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi Engelli Destek Merkezi bünyesinde görme engelliler tarafından oluşturulan Körkütük Şamata Tiyatro Topluluğu, Engelliler Haftası kapsamında kendi yazdıkları oyunu sahneledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program öncesinde Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı tarafından mini bir konser verildiği belirtildi.

Körkütük Şamata Tiyatro Topluluğunun 6 ay süren tiyatro eğitimlerinin ardından hazırladıkları oyunu sahnelediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günlük hayatta başlarına gelen tirajikomik olaylardan esinlenerek yazdıkları oyunları sahneleyen oyuncular performanslarıyla beğeni topladı. Selçuklu Halk Eğitim Merkezi'nin de katkı verdiği programda, türkülerden oluşan bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Türkülere, alkışlarla eşlik eden engelli gençler doyasıya eğlendi. Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı'nın Engelliler Haftası kapsamında Zafer Meydanı'nda verdiği mehter konserini vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Özel Gençler Mehter Takımı, 14 Mayıs Cumartesi de Ecdat Bahçesi Sanat Sokağı'nda konser verecek."