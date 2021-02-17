Görme Engelliler Erkek Judo Milli Takımı, Samsun'da kampa girdi

Kampta iyi ortam olduğunun dile getiren Doğan, "Judo sporunda ülkemizin lokomotifi olan ekiple çalışmanın memnuniyeti, ekip olarak hedeflerimize giderken bizleri daha da motive etmektedir. TOHM Teknik Direktörü Sebahattin Zayimoğlu'na ve teknik ekibine teşekkürlerimizi sunarız." diye konuştu.

Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu