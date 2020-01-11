Gören Kalpler Eğitim Derneği, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Dernek üyeleri ile görme engelli rehabilitasyon merkezi öğrencileri, etkinlik kapsamında Opera'daki Melike Hatun Camisi önünden Ulus'taki Atatürk heykeline kadar yürüdü. Saygı duruşunda bulunan grup, görme engelli öğrenci Hivda Köseoğlu'nun çaldığı akordeon eşliğinde İstiklal Marşı okudu.

Dernek Başkanı Erol Sayyıdan, yaptığı açıklamada, 7-14 Ocak'ın Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olarak tüm dünyada kutlandığını, bugünkü yürüyüşlerini de toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye'de engelliler adına çok önemli gelişmeler olduğunu ifade eden Sayyıdan, "Görme engelli çocuklarımız, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz mutlaka hayatın içerisinde olmalılar. İyi bir eğitim almalılar ve bu eğitim aracılığıyla da toplumun içerisine karışıp üretken bir insan olmalılar." diye konuştu.

Engellilere yönelik sorunların çözümü için daha kat edilmesi gereken çok yol olduğunu, bunun için de el ele verilmesi gerektiğini vurgulayan Sayyıdan, "Geçtiğimiz yıl da burada yürüdük. Sarı çizgilere baktığımızda çizgilerin daha iyi ve kaliteli olması gerekirken daha da bozulduğunu gördük. Bu da bizleri üzüyor. Yetkililerin ve yerel yöneticilerin görme engellilerin daha rahat hareket edebilecekleri kent yaşamını hazırlamaları gerekiyor." dedi.