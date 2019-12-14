Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası - Son Dakika
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Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası

7 saat önce

Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Şampiyonası'nı dördüncü tamamladı.

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Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Şampiyonası'nı dördüncü tamamladı.

Antalya'da 7 ülkenin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2-B3 Futsal Dünya Şampiyonası, tamamlandı.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, üçüncülük maçında Rusya ile karşılaştı. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Rusya'ya penaltılarda 4-3 kaybeden milli takım, şampiyonada dördüncü oldu.

Organizasyonun finalinde ise Ukrayna, İngiltere'yi 6-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Dünya Şampiyonası, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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