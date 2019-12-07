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Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı
6 saat önce
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2-B3 Futsal Dünya Şampiyonası, 7 ülkenin katılımıyla Antalya'da başladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:34 Kaynak: AA
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2-B3 Futsal Dünya Şampiyonası, 7 ülkenin katılımıyla Antalya'da başladı.
Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk maçında Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, Japonya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, müsabakayı 5-3 kazanarak şampiyonaya iyi bir başlangıç yaptı.
Milliler, ikinci maçında yarın Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
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