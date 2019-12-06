Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası yarın Antalya'da başlıyor

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2-B3 Futsal Dünya Şampiyonası, 7 ülkenin katılımıyla yarın Antalya'da başlayacak.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, kentte bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Antalya'nın önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirtti.

Görme Engelliler Futsal Milli Takımı'nın şampiyonaya çok iyi hazırlandığını aktaran Sayyıdan, başarılı bir turnuva geçirmeyi istediklerini dile getirdi.

Sayyıdan, şampiyonanın dünya futsal tarihine iyi bir turnuva olarak geçmesini istediklerini ifade etti.

Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Japonya, İspanya, Ukrayna, Rusya ve İtalya'nın şampiyonaya katılacağını anlatan Sayyıdan, şöyle konuştu:

"Herkesin mutlu olacağı bir şampiyona olmasını istiyorum, tabii milli takımımızın da başarılı olması ana hedefimiz. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak ülkede spor turizmini önemsiyoruz. Türkiye'mizin kalkınabilmesi için spor turizmi çok önemli. Turizmde bu kadar gelişmiş bir ülkenin spor turizmini de önemsemesi gerekir. Gençlik ve Spor Bakanlığı da spor turizminin gelişmesi için çalışmalar yürütüyor. Tabii hedefimiz bu turnuvada madalya alabilmek ve bunun için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimize inanıyorum."

Görme Engelliler Futsal Milli Takımı Antrenörü Ali Genç ise iddialı olduklarını belirterek, "Ülkemizde yapılacak dünya şampiyonasını almak istiyoruz, takım olarak bu şampiyonaya iyi hazırlandık. Bizim bir sloganımız var ve 'Dünyaları almak istiyoruz.' diyoruz." diye konuştu.