Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, dünya dördüncüsü oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, dünya dördüncüsü oldu - Son Dakika Spor

Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, dünya dördüncüsü oldu

6 saat önce

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, üçüncülük - dördüncülük maçında Rusya'ya penaltılar sonucunda 3-2 mağlup olarak, dünya dördüncüsü oldu.

Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, dünya dördüncüsü oldu, System.String[]
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, üçüncülük - dördüncülük maçında Rusya'ya penaltılar sonucunda 3-2 mağlup olarak, dünya dördüncüsü oldu. Ukrayna turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken, İngiltere ise ikinci oldu.

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nın 11'inci gününde Türkiye, üçüncülük - dördüncülük maçında Rusya ile karşılaştı. Milliler, normal süresi 2-2 biten maçın penaltı atışlarında rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu ve turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.

Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, tarihindeki ilk madalya fırsatını tepse de, dünya dördüncülüğü ile tarihinin en başarılı Dünya Şampiyonası'nı geçirmiş oldu.

ŞAMPİYON UKRAYNA

Turnuvanın final maçında ise Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya geldi. Ukrayna, İngiltere'yi 6-2 yenerek şampiyonayı birinci olarak noktaladı ve altın madalyanın sahibi oldu. Final maçını kaybeden İngiltere ise ikinci oldu.

Beşincilik - altıncılık maçında İspanya'yı mağlup eden İtalya beşinci, İspanya ise altıncı oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Türkiye - Rusya maçından detaylar


Dünya Şampiyonası, Türkiye, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:00 Kaynak: DHA
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