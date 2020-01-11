Görme engelliler go-kart yaptı - Son Dakika
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Görme engelliler go-kart yaptı

6 saat önce

Antalya'da, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla, görme engelliler Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın düzenlendiği etkinlikle go-kart yaptı.

Görme engelliler go-kart yaptı, System.String[]

Antalya'da, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla, görme engelliler Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın düzenlendiği etkinlikle go-kart yaptı. Görme engelliler, önce kasklarını taktı ardından emniyet kemerlerinin direksiyon başına geçti. Engelliler, yardımcı pilotların uyarılarıyla pistte adeta şov yaptı.


Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda farklı bir etkinliğe imza attı. Düzenlenen etkinlikte, görme engelliler Aksu'da bulunan ve 4 bin metrekare kapalı alana sahip go-kart pistinde araç sürdü. Etkinliğe Altı Nokta Körler Derneği ve Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği üyeleriyle birlikte engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'den görme engelliler katıldı.


Hayatlarında ilk defa, bağımsız olarak bir araç kullanan görme engelliler, direksiyon başına geçmeden önce kasklarını taktı, yardımcı pilotlarının yardımıyla go-kart araçlarına binip emniyet kemerlerini bağladı. Tüm güvenlik kontrolleri yapıldıktan sonra yardımcı pilotlar, kendi araçlarını görme engellilerini kullandığı go-kart araçlarına bağladı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından yardımcı pilotun "Gaza basıyoruz" uyarısıyla pistte büyük heyecan başladı. Görme engelliler, sadece yardımcı pilotun uyarıyla go-kart araçlarını kullanırken alıştırma turlarını ardından pistte adeta şov yaptılar.


Pistin heyecanlı isimlerinden Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Fevzi Ünver, etkinliğin çok heyecanlı ve eğlenceli olduğunu belirterek "Muratpaşa Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" dedi. 13 yaşındaki görme engelli Hasan Çakır da çok eğlendiğini belirtirken Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Cemalettin Çakar, turu tamamlamasının ardından "65 yaşındayım ve hayatımda ilk defa bu duyguyu yaşıyorum. Bu özgürlük ve bağımsızlık hareketidir. Bugünü bize hazırlayan Belediye Başkanı Ümit Uysal'a sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Adalya Vakfı Başkanvekili Bilal Köleoğlu ise, vakıf olarak Belediye Başkanı Ümit Uysal öncülüğünde toplumun farklı kesimlerine yönelik aynı duyarlılık ve hassasiyetle çalışmalar yürüttüklerini belirterek bu çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi. - ANTALYA

Engelliler Haftası, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
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