Görme Engelliler İçin Braille Alfabeli Hikaye ve Masal Kitabı

ANKARA(AA) - Çankaya Belediyesi Braille Alfabesi Eğitim Programı'ndan mezun olan kursiyerler, Braille alfabesi ile yazdıkları hikaye ve masal kitaplarını görme engelli öğrencilere hediye etti.

ANKARA(AA) - Çankaya Belediyesi Braille Alfabesi Eğitim Programı'ndan mezun olan kursiyerler, Braille alfabesi ile yazdıkları hikaye ve masal kitaplarını görme engelli öğrencilere hediye etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Bayraktar Çankaya Evi'nde yapılan kurslardan mezun olan kursiyerler, Braille alfabesi ile yazdıkları hikaye ve masal kitaplarını Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu öğrencilerine dağıttı.



Öğrencilere aralarında Keloğlan, Karagöz Hacivat, La Fontain Masalları, Kanguru Hopidik eserlerinin yer aldığı masal ve hikaye kitapları armağan edildi.



Kurs eğitmeni Hasan Tatar, okul yöneticilerinin ve öğrencilerinin memnuniyeti karşısında hem belediyeye hem de kursiyerlere teşekkür etti.

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