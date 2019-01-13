Son Dakika Haberleri: Görme Engelliler İçin Kitap Hazırladılar

Görme Engelliler İçin Kitap Hazırladılar

22 dakika önce

Çankaya Belediyesi Bayraktar Çankaya Evinde Braille Alfabesi Eğitim Programı'ndan mezun olan kursiyerler, Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu öğrencilerine büyük jest yaptı.

Görme Engelliler İçin Kitap Hazırladılar, System.String[]
Çankaya Belediyesi Bayraktar Çankaya Evinde Braille Alfabesi Eğitim Programı'ndan mezun olan kursiyerler, Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu öğrencilerine büyük jest yaptı. Mezunlar, hikaye ve masal kitaplarını Braille Alfabesi ile yeniden yazarak öğrencilere hediye etti.

Kurs çeşitliliğiyle her yaştan insanın kendine uygun hobi, kişisel gelişim, mesleki eğitim programı bulabileceği Çankaya Evlerinin kurs yelpazesine son dönemde yerleşen Braille Alfabesi Eğitim Kursu Programı, Çankaya Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Hasan Tatar tarafından verildi. 12 kişinin katıldığı eğitimler hafta içi her gün 5 saat sürdü.

Çankaya Belediyesince farkındalık oluşturmak adına açılan kursun bitiminde katılımcılara sertifika da verildi. Aldıkları eğitimi faydalı kılmak adına Keloğlan'dan Karagöz ve Hacivat'a, La Fontain masallarından Kanguru Hobidik'e birçok hikaye kitabını Braille Alfabesi ile yazan kursiyerler, Mitat Enç Ortakoulunda öğrencilerle buluşarak hediyelerini verdi. Okul yöneticilerinin ve öğrencilerinin memnuniyeti karşısında eğitmen Hasan Tatar, hem Çankaya Belediyesine hem de kursiyerlere teşekkür etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:45 Kaynak: İHA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Sokak Ortasındaki Bıçaklama Olayı, Kurgu Çıktı Uyuşturucudan Kurtulması İçin İhbar Ettiği Oğlu, 15 Yıl Hapis Cezası Aldı

6 Yaşındaki Oğlunu Döverek Öldüren Cani Babanın İfadesi Ortaya Çıktı: Demirle Dövdüm, Sonra Kalp Masajı Yaptım Aile Bakanı Selçuk: Emekli Maaşlarındaki Fark Tutarı 25 Ocak'ta Ödenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 12:07:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görme Engelliler İçin Kitap Hazırladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]