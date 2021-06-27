Üye Girişi
Görme engelliler için online satranç turnuvası - Son Dakika

Görme engelliler için online satranç turnuvası

27.06.2021 12:26
Görme engelliler için online satranç turnuvası, System.String[]

Darıca Belediyesi, görme engelliler için ulusal online satranç turnuvası düzenledi.

Darıca Belediyesi, görme engelliler için ulusal online satranç turnuvası düzenledi. Turnuvanın başlangıcında Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da göz bandı takarak satranç oynadı.

Darıca Belediyesi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği işbirliği ile görme engelliler için ulusal online satranç turnuvası düzenledi. 26 Haziran'da start alan turnuva 3 Temmuz'a kadar devam edecek. Özel turnuva Darıca Belediyesi E-Spor merkezinde start alırken, açılışa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, görme engelli AK Parti eski milletvekili Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, Çalışma ve Aile Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu, Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Ersöz, Beyaz Ay Derneği Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti ve özel sporcular katıldı.

Başkan Bıyık, göz bandı takıp satranç oynadı

Türkiye'de ilk defa online olarak düzenlenen Engelliler Ulusal Satranç Turnuvasına, Türkiye genelindeki 24 ilden başvuru yapılırken, aralarında 4 Türkiye Şampiyonu sporcu ile 11 milli sporcunun yer aldığı toplam 63 sporcu müsabakalarda yer aldı. Turnuvanın açılışında farkındalık oluşturmak amacıyla davetliler ile görme engelliler karşılıklı satranç oynadı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da göz bandı takarak görme engelli AK Parti eski milletvekili Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva ile satranç oynadı. Görme engelliler için özel olarak tasarlanan satranç tahtasında oynanan müsabaka renkli görüntülere sahne olurken Başka Bıyık ve Ayva, karşılıklı hamlelerde bulundu. 3 Temmuz'da finali yapılacak turnuvada birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL ve dördüncüye de 500 TL ödül verilecek .

"Yol arkadaşı olacağız"

Turnuva'nın ev sahipliğini yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarına yönelik olarak gençlik ve sporun önemine dair tavsiyelerinin ardından, ekibimizle bir araya gelerek, neler yapabiliriz diye beyin jimnastiği yaptık. İlk olarak Beyaz Ay Derneği'yle birlikte ilkini düzenlediğimiz ve bugün startını verdiğimiz Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası'na başladık. 63 ilden görme engelli kardeşlerimizin katıldığı, 03 Temmuz 2021 tarihinde ise finalinin yapılacağı turnuvayı inşallah geleneksel hale getireceğiz. Engellilerin tamamını her alanda ilgilendiren başka sporlar ve etkinlikler ile de Darıca Belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizle iç içe olmaya, onların hayatının bir parçası olmaya, onlarla beraber yol arkadaşı olup, onlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Görme engelliler için online satranç turnuvası
Görme engelliler için online satranç turnuvası
Görme engelliler için online satranç turnuvası

Satranç Turnuvası, Muzaffer Bıyık, Görme Engelli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görme engelliler için online satranç turnuvası - Son Dakika


Son Dakika

Uçurumundan atladığı öne sürülen genç kızın arkadaşı konuştu: Sevgilisinden ayrıldığı için atladı, kafası güzeldi 12:36 Uçurumundan atladığı öne sürülen genç kızın arkadaşı konuştu: Sevgilisinden ayrıldığı için atladı, kafası güzeldi Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti 12:22 Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti Yasak aşk istifa getirmişti! İngiltere Sağlık Bakanlığı, Hancock'un dudak dudağa görüntülerine soruşturma başlattı 12:21 Yasak aşk istifa getirmişti! İngiltere Sağlık Bakanlığı, Hancock'un dudak dudağa görüntülerine soruşturma başlattı
İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler kentteki bir otobüs durağında bulundu 11:49 İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler kentteki bir otobüs durağında bulundu Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı 10:58 Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı 10:34 Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı
Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler 09:38 Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler 09:23 "Söke söke" polemiğine Kılıçdaroğlu'nun ardından Ali Babacan da katıldı

Son Dakika Haberleri
12:38 Sergen Yalçın rakiplere gözdağı verdi: Başarıya doyduğumu sanmayın
12:36 Uçurumundan atladığı öne sürülen genç kızın arkadaşı konuştu: Sevgilisinden ayrıldığı için atladı, kafası güzeldi
12:24 Son Dakika! Çorlu'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e çıktı
12:22 Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti
12:21 Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı
12:20 Marmaris'te orman yangını! Alevler bir anda büyüdü, plajdakiler korkuyla seyretti
11:49 İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler kentteki bir otobüs durağında bulundu
11:43 Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun: Tarihin en iyi on numarası Mesut'la çok iyi anlaşacağız
11:34 Bütün yıl hazırlandığı sınava saniyelerle geç kaldı! Koşması da bir işe yaramadı
11:13 Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı
Sergen Yalçın rakiplere gözdağı verdi: Başarıya doyduğumu sanmayın Sergen Yalçın rakiplere gözdağı verdi: Başarıya doyduğumu sanmayın         
12:38
Son Dakika! Çorlu'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e çıktı Son Dakika! Çorlu'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e çıktı         
12:24
Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı         
12:22
Marmaris'te orman yangını! Alevler bir anda büyüdü, plajdakiler korkuyla seyretti Marmaris'te orman yangını! Alevler bir anda büyüdü, plajdakiler korkuyla seyretti         
12:21
Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı         
11:14
2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca         
10:36
Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu         
10:33
İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak         
09:29
Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı         
09:22
Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü         
09:21
Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi         
09:21
Müsilaj, Marmara'nın ardından Yunanistan'a sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu Müsilaj, Marmara'nın ardından Yunanistan'a sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu         
09:18
Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı         
21:19
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor         
17:43
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı         
11:23
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2021 13:03:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Görme engelliler için online satranç turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement