Görme engelliler için online satranç turnuvası - Son Dakika

Darıca Belediyesi, görme engelliler için ulusal online satranç turnuvası düzenledi. Turnuvanın başlangıcında Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da göz bandı takarak satranç oynadı.

Darıca Belediyesi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği işbirliği ile görme engelliler için ulusal online satranç turnuvası düzenledi. 26 Haziran'da start alan turnuva 3 Temmuz'a kadar devam edecek. Özel turnuva Darıca Belediyesi E-Spor merkezinde start alırken, açılışa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, görme engelli AK Parti eski milletvekili Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, Çalışma ve Aile Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu, Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Ersöz, Beyaz Ay Derneği Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti ve özel sporcular katıldı.

Başkan Bıyık, göz bandı takıp satranç oynadı

Türkiye'de ilk defa online olarak düzenlenen Engelliler Ulusal Satranç Turnuvasına, Türkiye genelindeki 24 ilden başvuru yapılırken, aralarında 4 Türkiye Şampiyonu sporcu ile 11 milli sporcunun yer aldığı toplam 63 sporcu müsabakalarda yer aldı. Turnuvanın açılışında farkındalık oluşturmak amacıyla davetliler ile görme engelliler karşılıklı satranç oynadı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da göz bandı takarak görme engelli AK Parti eski milletvekili Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva ile satranç oynadı. Görme engelliler için özel olarak tasarlanan satranç tahtasında oynanan müsabaka renkli görüntülere sahne olurken Başka Bıyık ve Ayva, karşılıklı hamlelerde bulundu. 3 Temmuz'da finali yapılacak turnuvada birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL ve dördüncüye de 500 TL ödül verilecek .

"Yol arkadaşı olacağız"

Turnuva'nın ev sahipliğini yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarına yönelik olarak gençlik ve sporun önemine dair tavsiyelerinin ardından, ekibimizle bir araya gelerek, neler yapabiliriz diye beyin jimnastiği yaptık. İlk olarak Beyaz Ay Derneği'yle birlikte ilkini düzenlediğimiz ve bugün startını verdiğimiz Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası'na başladık. 63 ilden görme engelli kardeşlerimizin katıldığı, 03 Temmuz 2021 tarihinde ise finalinin yapılacağı turnuvayı inşallah geleneksel hale getireceğiz. Engellilerin tamamını her alanda ilgilendiren başka sporlar ve etkinlikler ile de Darıca Belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizle iç içe olmaya, onların hayatının bir parçası olmaya, onlarla beraber yol arkadaşı olup, onlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ