Trafik ışıkları, görme engelliler için konuşacak - Son Dakika

Trafik ışıkları, görme engelliler için konuşacak

10.12.2020 13:45
Trafik ışıkları, görme engelliler için konuşacak, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi görme engelli bireylerin karşıdan karşıya geçmelerini güvenli ve kolay hale getirmek için trafik ışıklarında Akustik Sesli Yaya Uyarı Cihazı sistemini hayata geçirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi görme engelli bireylerin karşıdan karşıya geçmelerini güvenli ve kolay hale getirmek için trafik ışıklarında Akustik Sesli Yaya Uyarı Cihazı sistemini hayata geçirdi. Uygulama ilk olarak Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'nin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'nde kuruldu.

Engelli bireylerin trafikte problem yaşamadan güvenle hareket etmelerine ve karşıdan karşıya geçmelerine olanak sağlayan Akustik Sesli Yaya Uyarı Cihazı ilk olarak Cumhuriyet Mahallesi Akıncı Caddesi'ndeki trafik lambalarına kuruldu.

Trafik ışıklarında buton

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'nin talebi doğrultusunda harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk sesli sinyalizasyon sistemini Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Akıncı Caddesi üzerindeki trafik lambalarının bulunduğu noktalara yerleştirdi. Trafik lambalarına kurulan cihaz, trafik ışıklarının rengini söylediği gibi o anda bekleyen kişiye güvenle geçebilecekleri ya da durmaları gerektiğini yönünde sesli uyarılar da bulunuyor. Uygulama etap etap genişletilerek tüm trafik ışıklarına aynı sistemin yerleştirilmesi hedefleniyor.

"Güvenli şekilde geçebiliyoruz"

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Kamil Çam, bu sistem ile birlikte bir görme engellinin karşıdan karşıya geçmesinin güvenli hale geldiğini ifade ederek, "Dernek binamızın da bulunduğu Akıncı Caddesi yoğun trafik akışının olduğu bir yer. Görme engelli bireyler yolun karşısına geçmek istediklerinde zor anlar yaşıyordu. Akan trafikte tehlikelerle karşı karşıya kalıyorlardı. Büyükşehir Belediyemizle görüşerek sesli trafik ışığı yerleştirilmesi talebinde bulunduk. Bu talebimize hızla cevap verildi ve cihaz kuruldu. Şimdi görme engelli bir vatandaş tek başına bağımsız halde ışığı kullanarak, rahat ve güvenli şekilde karşıya geçebiliyor. Bu çalışma bizim için çok önemliydi. Bizim sesimizi duyan başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Temassız ve sesli uyarı

Trafik ışıklarına entegre edilen Akustik Sesli Yaya Uyarı Cihazı pandemi önlemlerine uygun olarak temassız şekilde çalışıyor. Karşıdan karşıya geçmek isteyen engelli birey, avuç içini temas etmeden cihaza yaklaştırıyor. Cihaz geçme talebinin alındığını ve kırmızı ışığın yandığını sesli uyarı şeklinde söylüyor. Cihaz daha sonra yeşil ışığın yandığını ve yayaların yolun karşısına geçebileceğini bildiren sesli uyarıda bulunuyor. - ANTALYA

Trafik ışıkları, görme engelliler için konuşacak
Trafik ışıkları, görme engelliler için konuşacak
Trafik ışıkları, görme engelliler için konuşacak
Trafik ışıkları, görme engelliler için konuşacak
Trafik ışıkları, görme engelliler için konuşacak
Trafik ışıkları, görme engelliler için konuşacak
Trafik ışıkları, görme engelliler için konuşacak
Trafik ışıkları, görme engelliler için konuşacak

Cumhuriyet Mahallesi, Görme Engelli, Engelli, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trafik ışıkları, görme engelliler için konuşacak - Son Dakika


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