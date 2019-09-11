Görme Engelliler ikinci lige yükseldi

Türkiye Görme Engelliler Futbol Federasyonu tarafından Isparta'da düzenlenen B1 Yükselme maçlarında Erciyes Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü şampiyon oldu.



Erciyes Gençlik Spor Kulübü, B1 yükselme maçlarının ilkini yaptığı Malatya Gençlik Spor Kulübünü 4-0, ikinci maçında Çanakkale 6 Nokta Gençlik Spor Kulübünü 3-1 yendi. Final maçında ise Ankara Aktif Gençler Spor Kulübü ile yaptığı kıyasıya mücadelede rakibini 3-1 yenmeyi bilen Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü adını şampiyonluğa yazdırdı. Centilmenlik, dostluk ve kardeşliğin ön plana çıktığı yükselme grubu maçları sonunda ilk üçe kalarak ikinci lige yükselen takımlara düzenlen törenle kupa ve madalyaları takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, şampiyon olarak ikinci lige yükselen Erciyes Gençlik ve Spor Kulübünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ