Görme engelliler İzmir'de müzik festivalinde buluştu

Türkiye Körler Federasyonunun Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla İzmir'de organize ettiği "Balkan Ülkeleri Görme Engelliler Müzik Festivali Türkiye Konserleri" etkinliğinde müzik grupları sahne aldı.

Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde düzenlenen, Türkiye'den Muammer Ketencoğlu'nun konuk sanatçı olarak katıldığı festivalde, Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk ve Türkiye'den çeşitli görme engelli müzik grupları konser verdi.

Sanatçılar tarafından 25'e yakın eserin seslendirildiği etkinlikte Türk müzik grubu, "Edremit'in Gelini", "Deniz Üstü Köpürür" ve "İnce Memed" türkülerini seslendirdi.

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Süha Sağlam, programda yaptığı konuşmada, Balkan ülkelerinden görme engelli müzisyenlerin bir araya geldiğini ve insanlara Balkan müziği zevki yaşattığını ifade etti.