Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonasında İlk Gün Sona Erdi

Karaman'da bugün başlayan Ümitler, Yıldızlar, Ümit Gençler ve Büyükler Türkiye Görme Engelliler (TGESF) Judo Şampiyonası'nda ilk gün yapılan Büyükler ve Ümitler maçları sonunda madalyalar sahiplerini buldu.

Karaman'da bugün başlayan Ümitler, Yıldızlar, Ümit Gençler ve Büyükler Türkiye Görme Engelliler (TGESF) Judo Şampiyonası'nda ilk gün yapılan Büyükler ve Ümitler maçları sonunda madalyalar sahiplerini buldu. Karaman Valiliği ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonaya 35 ilden 189 sporcu katıldı. Büyük Kadın ve Erkek maçlarıyla başlayan şampiyona, yarıın yapılacak Yıldızlar, Ümit Gençler ve takım karşılaşmaları ile sona erecek



Şampiyonanın ilk gününde madalya alan sporcular:



KADINLAR:



40 kilo, 1. Ecem Taşın (Edirne), 2. Tuğba Gülşah Yozcu (Kahramanmaraş), 3. Cahide Keskin (Samsun)



52 kilo, 1. Cahide Eke (Karaman, 2. Semra Kalender (Bursa), 3. Nermin Karlı (Ankara), 3. Nurtaç Özdemir (Diyarbakır)



57 kilo, 1. Zeynep Çelik Aydın (Kocaeli), 2. Güliz Çakar (Manisa), Esra Akova (Bursa)



63 kilo, 1. Duygu Çete Artar (Aksaray), 2. Döndü Yeşilyurt (Ankara), 3. Berfin Altan (Denizli)



70 kilo, 1. Raziye Uluçam (Aksaray), Esmer Taşkın (Van), 3. Melike Koca (Samsun)



+70 kilo, 1. Mesme Taşbağ (Eskişehir), 2. Özlem Göçmen (Çanakkale) 3. Neşe Çolak (Çanakkale), 3. Yücel Yılkıran (İzmir)



ERKEKLER:



60 kilo, 1. Abdurrahim Özalp (Ankara), 2. Muhammet Uygun (Aksaray), 3. Yunus Kaçar (Zonguldak), 3. Kadir Kılıç (Adıyaman)



66 kilo, 1. Kadir Yıldırım (İstanbul), 2. Gökçe Yavuz (Trabzon), 3. Recep Çiftçi (Kocaeli), 3. Halil İbrahim Tahta (Sivas)



73 kilo, 1. Hidayet Sevinç (Konya), 2. Mert Özel (Manisa), 3. İdris Nas (Iğdır), 3. Habip Ersalıç (Ankara)



81 kilo, 1. Şaban Mert Dolar (Kacaeli), 2. Recep Tan (Manisa), 3. İsrafil Dündar (Bursa), 3. Emrullah Toprakçı (Kocaeli)



90 kilo, 1. Sabri Yur (Ankara), 2. Gökmen Aydın (Kocaeli), 3. Mesut Aktepe (Amasya), 3. Alperen Tazegül (Kocaeli)



100 kilo, 1. Gökhan Biçer (İzmir), 2. Dursun Hayran (Ankara), 3. Ali Çalışkan (Eskişehir), 3. Harun Çelik (Kocaeli),



+100 kilo, 1. Onur Taştan (İzmir), 2. Mehmet Akşam (Ankara), 3. Sadık Kaya (Amasya), 3. Gökhan Taşpınar (Ordu)



Ümitler şampiyonasında ise katılım az olduğu için bazı sıkletlerde sporcular maç yapmadan madalya kazandı:



Kadınlar: 48 kilo, 1. Ruken Adıgüzel (Diyarbakır)



52 kilo, 1. Sıdıka Nisa Gök (Adana), 2. Ceren Başaran (Bursa), 3. Hatice Akgün (Eskişehir)



57 kilo, 1. Firdevs Yıldırım (Adana), 2. Ceren Yılmaz (Denizli), 3. Melisa Aylak (Diyarbakır)



63 kilo, 1. Berfin Altan (Denizli) 2. Medine Köse (Konya)



Erkekler:



50 kilo, 1. Umut Akıncı (Diyarbakır), 2. Musa Mıh (Konya)



55 kilo, 1. Yusuf Adıgüzel (Diyarbakır), 2. Hasan Yıldırım (İzmir)



60 kilo, 1. Emirhan Irk (Aksaray), 2. Enes Uslu (Kahramanmaraş), 3. Muhammed Özcan (Kahramanmaraş)



66 kilo, 1. Mehmet Akif Kural (Diyarbakır), 2. Kadir Tan (Gaziantep), 3. Ahmet Kaya (Manisa)



73 kilo, 1. Ramazan Karamoçu (Manisa)



81 kilo, 1. Emircan Er (Manisa), 2. Burak Korkmaz (Manisa



90 kilo, 1. Furkan Özden (Manisa), 2. Fırat Özden (Manisa)



+90 kilo, 1. Muhammet Demir (Adana



- Karaman

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

TRT'nin Yeni Kanalı Yayın Hayatına Başladı

Özcan Deniz, İsrailli Erkekleri Kıskançlıktan Delirtti!

Nikola Kalinic'ten Obradovic'e Övgü: Böyle Bir Hocanız Varsa Motive Olmamanız İmkansız

Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi