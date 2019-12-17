Görme engelliler kitapları gönüllü öğrencilerin sesinden dinleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görme engelliler kitapları gönüllü öğrencilerin sesinden dinleyecek - Son Dakika

Görme engelliler kitapları gönüllü öğrencilerin sesinden dinleyecek

6 saat önce

Edirne'de üniversite öğrencileri, görme engelliler için oluşturulacak "Sesli kütüphane"ye destek vermek amacıyla gönüllü olarak kitapları seslendiriyor.

Görme engelliler kitapları gönüllü öğrencilerin sesinden dinleyecek, System.String[]

Edirne'de üniversite öğrencileri, görme engelliler için oluşturulacak "Sesli kütüphane"ye destek vermek amacıyla gönüllü olarak kitapları seslendiriyor.

Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürülüğünce yürütülen "Sesli kütüphane" projesi kapsamında Edirne'de ses kayıt odası oluşturuldu.

Trakya Üniversitesi öğrencileri gönüllü olarak ses kayıt odasında görme engelliler için kitapları okuyup kütüphane için kayıt altına alıyor.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KYK'nın "Sesli Kütüphane" projesine Edirne'den de destek verdiklerini belirtti.

Proje kapsamında öğrencilerin kurulan ses kayıt odalarında kitap okuyarak görme engelli öğrencilere katkı sağlayacağını ifade eden Ak,"Proje kapsamında öğrenciler ilk olarak 50 kitap okuyarak seslendirme yapacaklar. Dijital olarak kaydedilen sesler Kredi Yurtlar Kurumu kütüphanesine gönderilecek. Bunlarda görme engelli kişilerin hizmetine sunulacaktır. Hazırlanan sesli kütüphane bir çok görme engelli öğrencimizin gözü kulağı olacak." diye konuştu.

Kredi Yurtlar Kurumu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:48 Kaynak: AA
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