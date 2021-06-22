Görme Engelliler Milli Takım kampı devam ediyor

Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Görme Engelliler Atletizm ve Futbol Milli Takım Kampı Akkonak ve Şirinköy tesislerinde sürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu kampı ziyaret ederek bilgi aldı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 2021 yılı eğitim ve alt yapı faaliyetleri programında 4-24 Haziran tarihleri arasında çalışmalarını Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. 10 antrenör ve 81 sporcunun katılımı ile düzenlenen Görme Engelliler Atletizm yetenek seçme ve B1 futbol milli takım seçme kampları, Merkezefendi İlçe Müdürlüğüne bağlı Akkonak Dr. Samim Gök ve Şirinköy Statlarında dönüşümlü olarak yapılıyor. Kampın son günlerine yaklaşılırken Şirinköy tesislerinde yapılan B1 Futbol hazırlık maçını Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ziyaret etti. Maç öncesi sporcularla kısa bir sohbet eden ve maçın başlama vuruşunu yapan İbanoğlu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. - DENİZLİ