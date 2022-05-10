Görme engelliler noterlerde imza için tanık istenmesini protesto etti - Son Dakika
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Görme engelliler noterlerde imza için tanık istenmesini protesto etti

10.05.2022 16:26

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çatısı altında toplanan görme engelliler, Türkiye Noterler Birliği önünde "imza" eylemi gerçekleştirdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çatısı altında toplanan görme engelliler, Türkiye Noterler Birliği önünde "imza" eylemi gerçekleştirdi.

Aralarında Altı Nokta Körler Derneği, Türkiye Körler Federasyonu Engelsiz Erişim Derneğinin de olduğu çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, noterlerde görme engellilerden tanık istenmeden imza ile işlem yapılmasına imkan tanınması talebinde bulunmak üzere Türkiye Noterler Birliği önünde toplandı.

Grup adına yapılan konuşmalarda ilgili mevzuata değinilerek, görme engellilerin talepleri halinde imzalarında şahit aranabildiği, istememeleri halinde imzalarını el yazısıyla kendilerinin atmalarının yeterli olduğu ancak Türkiye Noterler Birliğince çıkartılan genelge nedeniyle görme engellilerin bu haktan mahrum bırakıldığı savunuldu.

Açıklamaların ardından, sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir heyet, toplanan imzalı dilekçeleri teslim etmek ve yetkililerle görüşmek üzere Türkiye Noterler Birliğine girdi.

"Diyaloğa her zaman hazırız"

Söz konusu heyetle eylem yapan grubun yanına gelen Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, görme engelliler ve temsilcileriyle diyaloğa her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Cin, "Belli düzenlemeler bazen zaman istiyor. Fazla gecikmeden biz bu konuda çalışıp en olumlu çözüme ulaşma konusunda size söz veriyoruz." dedi.

Bir görme engelli vatandaşın "17 yıl yetmedi mi?" şeklindeki sorusu üzerine Cin, 17 yıl içerisinde yapılan değişiklikler de olduğunu belirterek, "Biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışacağımıza söz veriyoruz." ifadesini kullandı.

Cin, "Yapacağımız düzenleme kalıcı olsun, sorunları gerçek anlamda çözebilecek şekilde olsun istiyoruz. O nedenle de genelgeyi yaparız, yarın öbür gün birisi dava açar iptal ettirir. Yaptığımız düzenlemeler, sorunu temelinden çözsün, her iki tarafın da hem noterlerimizin hem de sizlerin karşılıklı herhangi bir sıkıntıya girmeden noterliklerde rahatça işlemlerinizi yapmak için yeterli bir çözüm olsun." diye konuştu.

Noterlerde biri onaylama diğeri düzenleme olmak üzere iki işlem yapıldığını aktaran Cin, "Düzenleme işlemlerinde okur yazar olan görme engellilerden 'noterlerde işlem yapılırken tanık istenmesin', talep bu. Öteden beri devam eden bir uygulama. Arkadaşlarımızdan farklı görüşler var, biz de o görüşler doğrultusunda sorunu çözmeye çalışıyoruz. Olay bundan ibaret. Belki yasal düzenleme yapılacak, temelli çözülecek." değerlendirmesinde bulundu.

Gruptakilerin düzenleme için ısrarla tarih istemesi üzerine Dursun Cin, değişikliğe gidilebileceğini umduğunu, bunun için çalışmaları gerektiğini söyledi.

Cin, Adalet Bakanlığının verdiği görüşte "teknolojik imkanlardan da faydalanmak suretiyle... bunun da tutanağa geçirilerek çözülebileceği kanaatindeyiz" dediğini aktararak, "Bakacağız, hangi teknolojik imkanı, nasıl kullanarak bunun üstesinden geliriz, ona göre bir çözüm bulmaya çalışacağız." dedi.

Görme engelliler noterlerde imza için tanık istenmesini protesto etti
Görme engelliler noterlerde imza için tanık istenmesini protesto etti
Görme engelliler noterlerde imza için tanık istenmesini protesto etti
Görme engelliler noterlerde imza için tanık istenmesini protesto etti
Görme engelliler noterlerde imza için tanık istenmesini protesto etti

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Kaynak: AA

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