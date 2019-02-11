Son Dakika Haberleri: Görme Engelliler Satranç Şampiyonu

Görme Engelliler Satranç Şampiyonu

2 gün önce

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK), Antalya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Kulüpler ve Ferdi Satranç Şampiyonasında yine tarih yazdı.

Görme Engelliler Satranç Şampiyonu, System.String[]
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK), Antalya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Kulüpler ve Ferdi Satranç Şampiyonasında yine tarih yazdı.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK), Antalya'da 3-8 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Kulüpler ve Ferdi Satranç Şampiyonasında yine tarih yazdı. 120 görme engelli spor kulübünün mücadele ettiği Türkiye Görme Engelliler Kulüpler ve Ferdi Satranç Şampiyonasında takım olarak 4'üncü kez üst üste Türkiye Şampiyonu oldu.

500'ü aşkın görme engelli sporcunun yarıştığı şampiyonada, Çankaya GESK'in milli sporcusu Zeynep Güler, kadınlar kategorisinde 8 müsabakada 7,5 puanla Türkiye Şampiyonu, genel kategoride ise kulüp sporcularından Ünal Dönmez Türkiye ikincisi oldu.

Çankaya GESK sporcularının her branşta gurur yaşattığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, azimle çalışan ve büyük başarılar elde eden sporcularına daima destek olacaklarını söyleyerek teşekkür etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:25 Kaynak: İHA

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