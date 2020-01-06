Görme engelliler satranç turnuvasında kıyasıya yarıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Görme engelliler satranç turnuvasında kıyasıya yarıştı - Son Dakika Spor

Görme engelliler satranç turnuvasında kıyasıya yarıştı

6 saat önce

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta sonu bir alışveriş merkezinde düzenlenen satranç turnuvasında görme engelliler kıyasıya yarıştı.

Görme engelliler satranç turnuvasında kıyasıya yarıştı, System.String[]

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta sonu bir alışveriş merkezinde düzenlenen satranç turnuvasında görme engelliler kıyasıya yarıştı. 19 görme engelli sporcunun katıldığı turnuvada ödüller sahiplerini buldu.


Kabartma satranç takımları ile oynanılan oyunda renkleri birbirinden ayırmak için siyah taşların tepesine çivi takılıyor. Siyah - beyaz kareleri ayırmak için ise koyu renk hanelere parmakla hissedilecek kadar yükseltmeler yapılıyor. Oyuncuların düşünme zamanlarında taşları devirmemek için de 64 karenin tamamının ortalarına taşları sabitlemeye yarayan birer çubuk takıldı. Böylelikle görme engelli sporcular elleriyle dokunup algılayarak satranç oynayabildiler. Görme engellilerin, engel olmadan oynayabildikleri yarışmada genel kategoride Hüseyin Demiral, 20 yaş altı kategorisinde Erkan Önemli birinci olurken, mansiyon ödülünün sahibi ise Kerem Kalkanlı oldu.


Yarışma sonunda dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi. Dereceye giren sporcular Antalya'da yapılacak olan Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası'na katılacak. Genel kategoride ise 1. Hüseyin Demirel, 2. Turgay Çarıklıoğlu, 3. Recep Aydeniz oldu. - DENİZLİ

Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:31 Kaynak: İHA
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