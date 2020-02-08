Görme engelliler satrançta yarıştı - Son Dakika
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Görme engelliler satrançta yarıştı

6 saat önce

Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası Manavgat'ta 517 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Görme engelliler satrançta yarıştı, System.String[]

Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası Manavgat'ta 517 sporcunun katılımıyla yapıldı.


Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından Manavgat'ta düzenlenen 2020 Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası sona erdi. 100 kadın 417 erkek olmak üzere 517 sporcunun katılımıyla Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde final karşılaşmaları ile sona erdi. Şampiyonada dereceye girenlere kupa ve madalyaları Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Manavgat İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya ve diğer yetkililer tarafından verildi. - ANTALYA

Manavgat, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:52 Kaynak: İHA
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