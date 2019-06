Görme engelliler "sesli düzenek" ile banknotları ayırt edebilecek

Balıkesir Lisesinde eğitim gören bir grup öğrenci, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfının (TTGV) "Yarınını İnşa Et" dijital dönüşüm eğitim programı kapsamında, görme engellilerin alışveriş yaparken kağıt paraları ayırt edebilmesi için proje geliştirdi.

MİRAÇ KAYA - Balıkesir Lisesinde eğitim gören bir grup öğrenci, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfının (TTGV) "Yarınını İnşa Et" dijital dönüşüm eğitim programı kapsamında, görme engellilerin alışveriş yaparken kağıt paraları ayırt edebilmesi için proje geliştirdi.

Okulda 11'inci sınıfı tamamlayan sayısal alan öğrencileri, madeni paraların kabartmalarından dolayı ayırt edilebildiğini ancak banknotların anlaşılamadığını, okuldaki engelli arkadaşlarıyla birlikte tecrübe etti.

Araştırmalarını genişleten öğrenciler, 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 liralık banknotların uzunluklarının farklılıklarını algılayan bir "ardunio" düzeneği oluşturdu. Öğrenciler bu düzeneğe, kağıt paraların uzunluklarının ölçülmesini sağlayan sensör ve bluetooth yerleştirdi.

Daha sonra cep telefonu uygulaması oluşturan öğrenciler, bu sistemi okuldaki engelli öğrencilerle denedi. Engelli öğrenciler, düzeneğe yerleştirilen parayı cep telefonlarına gelen sesli uyarıyla ayırt edebildi.

Proje danışmanı ve okulun bilgisayar öğretmeni Hikmet Doğan, AA muhabirine, okuldaki engelli öğrencilerle yaptıkları görüşmelerde, görme engellilerin yaşamlarını kimseye muhtaç olmadan sürdürmek istediklerini söylediğini aktardı.

Bu bireylerin banknotları ayırt edebilmesi için "Kaç Para" isimli akıllı telefon uygulaması geliştirdiklerini belirten Doğan, "Uygulamanın sesli komutlarını da biz yaptık. Paralar hangi aralıktaysa, onu sesli şekilde kişiye aktaran bir çalışma yaptık. Görme engelli bireylerin bu teknolojik aparata sahip olmalarının yanı sıra uygulamayı da telefonlarına indirmeleri gerekiyor." dedi.

Parayı okuyabilen gözlük de yapmayı hedefliyorlar

Projeyi geliştirmek istediklerini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Bu düzeneğimiz aslında büyük bir parça. Görme engelli vatandaşların yanlarında taşıması biraz zor olduğu için biraz daha küçülterek cep telefonuna monte edilebilen bir şekle dönüştürmek istiyoruz. Daha sonraki aşamada ise gözlüklere uyumlu hale getirerek, görme engelli kişilerin alışveriş yaparken parayı gözlüğe doğru tutmaları, ayırt etmelerini sağlayacak. Bir sonraki aşamadaki hayalimiz, parayı okuyabilen bir gözlüktür."

Öğrencilerden Aslı Teke de yaptıkları çalışmayı engelli arkadaşlarıyla paylaştıklarında onların da çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Teke, engelli arkadaşlarının düzeneği kullanılabilir hale geldiğinde edinmek istediklerini de söyledi.

"Hayatımızı kolaylaştıracak her türlü çalışmayı destekliyorum"

Doğuştan görme engelli 19 yaşındaki Gizem Ergün ise alışveriş yaparken paraları tanıma konusunda zorluk çektiklerini anlattı.

Alışveriş yaparken çevredeki insanlardan yardım almanın pek de mümkün olmadığını dile getiren Ergün, şöyle konuştu:

"Demir paraları kabartmaları olduğu için ayırt etmek daha kolay ama kağıt paralarla ilgili çok zorluk yaşıyoruz. Hem alışveriş yaparken hem de para çekme konusunda çok zorluk çekiyoruz. Arkadaşlarımın çalışmasını destekliyorum. Bizim işimizi kolaylaştırma niteliğinde bir çalışma olmuş, çok beğendim. Böyle projelerin olmasını, çözüm yollarının bulunmasını, üretilmesini bekliyoruz. Hayatımızı kolaylaştıracak her türlü çalışmayı destekliyorum."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek

Buğday ihracatından 4 ayda 300 milyon dolarlık kazanç sağlandı

Kurduğu eşek çiftliğinde para basıyor

Kartal'da engelli çocuğa taciz anı kamerada