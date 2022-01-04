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"Görme Engelliler Şiir Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

"Görme Engelliler Şiir Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu

04.01.2022 22:42
"Görme Engelliler Şiir Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu

Görülmeyen Gazete'nin 15. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi ile Kentim Şişli Gazetesi iş birliğinde düzenlenen Görme Engelliler Şiir Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Görülmeyen Gazete'nin 15. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi ile Kentim Şişli Gazetesi iş birliğinde düzenlenen Görme Engelliler Şiir Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ödül töreninde konuşan Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ziya Özdem, 1951 yılında kurulan derneğin kamu yararına faaliyet gösterdiğini söyledi.

Özdem, derneğin 10 bine yakın görme engelli üyesi bulunduğuna dikkati çekerek, 32 ilde de şubesi olduğunu dile getirdi.

İstanbul Şubesinin en etkin şubelerden biri olduğunu ifade eden Özdem, dernekte yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Özdem, şunları kaydetti:

"Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi, 1961'de İstanbul şubesi kimliğini alarak yola devam etti. Şu an itibarıyla 1500'e yakın üyesi bulunmaktadır. Bizler, engelliliğin kader ve alın yazısı olduğunu düşünmüyoruz. Bunu bir durum olarak ifade ediyoruz ve bu yönde de mücadele ediyoruz. Önümüze konulan engeller tamamen kaldırıldığı sürece engelli diye bir kavramın olduğunu asla düşünmüyoruz. Ayrıca kamu yararına çalıştığımız için hükümetimize, devletimize, belediyelerimize, kişi, kurum ve kuruluşlara bu yönde destek olmaya çalışıyoruz. Bunu toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Gerekli fırsatlar verildiğinde, gerekli olanaklar sağlandığında, gerekli koşullar yaratıldığında engellinin yapamayacağı hiçbir şey yoktur."

Yarışma, ilk olma özelliğini taşıyor

Görülmeyen Gazete Yayın Yönetmeni Saime Oğuzhan da Türkiye'de Braille Alfabesi ile basılan ilk gazete olan Görülmeyen Gazete'nin 15. yılında, Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi iş birliğiyle yine bir ilki gerçekleştirerek Görme Engelliler Şiir Yarışması'nı düzenlediklerini söyledi.

Amaçlarının, görme engellilerin sanat ve edebiyat alanındaki yeteneklerinin görünürlüğünün sağlanmasına ışık tutmak olduğunu vurgulayan Oğuzhan, "Genel anlamda engellilerin, özel olarak da görme engellilerin sanat, edebiyat yetenekleri konusunda toplumun diğer üyelerinden farklı olmadıklarını, onlara fırsat tanındığında bu yeteneklerinin kolaylıkla ortaya çıkabileceğini kamuoyuna göstermek istedik. Yarışmaya 123 kişi başvurdu. Jüri 95 şiiri değerlendirdi." şeklinde konuştu.

Törende konuşmaların ardından dereceye girenler açıklandı. Yarışmada birinciliği, "Senin Adın Işık Olsun" adlı şiiriyle Hasibe Boztepe, ikinciliği "Limon Ağacı" şiiriyle Ümmü Seyrek, üçüncülüğü de "Cehennemde Sonbahar" şiiriyle Burak Bozteke kazandı.

Ahmet Şahin ise "Braille Yazı" adlı şiiriyle mansiyona layık görüldü.

Dereceye girenler ödüllerini, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürü Mesut Halıcı'nın elinden aldı.

Gönül Gözüyle Şiir Antolojisi

Şiir yarışması kapsamında Ataol Behramoğlu, Pelin Batu, Mehmet Ataman, Münevver Yalın, Fatih Mehmet Moray, Şenel Gökçe, Kıvanç Nalça ve Göktan Ay'dan oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 86 şiir, "Gönül Gözüyle Şiir Antolojisi" adı verilen eserde (Ofset ve Braille baskı) yer aldı.

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İstanbul, Gazete, Şişli, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: "Görme Engelliler Şiir Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
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