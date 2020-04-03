Görme Engelliler Spor Federasyonunun seneye Tokyo'da madalya hedefi yüksek - Son Dakika
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Görme Engelliler Spor Federasyonunun seneye Tokyo'da madalya hedefi yüksek

6 saat önce

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seneye ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na çok iyi hazırlandıklarını ve hedeflerinin 4 ila 6 madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seneye ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na çok iyi hazırlandıklarını ve hedeflerinin 4 ila 6 madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Hasan Sayyıdan, Tokyo'da bu sene 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Paralimpik Oyunları'nın koronavirüs salgını nedeniyle 24 Ağustos-5 Eylül 2021'e ertelenmesini AA muhabirine değerlendirdi.

Federasyon olarak 2020 Paralimpik Oyunları'na ciddi bir şekilde hazırlık yaptıklarını ancak ulusal ve uluslararası organizasyonların koronavirüs nedeniyle ertelendiğini hatırlatan başkan Sayyıdan, "Hedefimiz bu sene Tokyo 2020'den 4 ila 6 madalya kazanarak dönmekti. Tabii 2020 Paralimpik Oyunları'nın 2021'e ertelenmesiyle hedeflerimizde bir sapma olmadı, hedeflerimizi artık 2021 için planlıyoruz." diye konuştu.

Sporcularının koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını evde sürdürdüğünü anlatan Hasan Sayyıdan, şunları kaydetti:

"Evde kal, sloganıyla evde kalan sporcularımız için antrenörlerince evde yapabilecekleri programlar hazırlandı, o programlar doğrultusunda çalışıyorlar. En azından var olan formlarını korumak amacıyla bireysel antrenman yapıyorlar. Taktiksel ve teknik antrenmanları şu an için yapamıyoruz. Şu imkansızlıklar arasında 2020 hedeflerimizden hiçbir sapma yapmadan 2021'e emin adımlarla gitmeye çalışıyoruz."

Sayyıdan, "Çocuklarımız koronavirüsten kurtulduğumuz zaman tekniksel ve taktiksel antrenmanlara başlayacak. Amacımız şu anda çocuklarımızın kondisyonlarını muhafaza etmek." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz 2020 Paralimpik Oyunları'nda 4 ila 6 madalya almak"

Tokyo 2020'nin bir sene ertelenmesinin daha fazla sporcu katılımı ve madalya hedefi için avantaj sağlayıp sağlamayacağına yönelik Hassan Sayyıdan, şunları ifade etti:

"Sporcularımızın büyük bir çoğunluğu oyunlara katılma kotasını aldı. Örneğin kadın golbol, erkek golbol takımlarımız vize aldı. Atletizm ve judoda halen kota alma şansımız devam ediyor. Bir turnuvada kota alınmıyor, toplam alınan sportif başarılar etkili. Şu anki puanlara göre federasyonumuzda 19 ile 21 arasında sporcu kotamız olacak. Bu sporcularımızla katılmayı hedefliyoruz. Daha iyi olur mu açısından; diğer devletlerin paralimpik sporcularının ne yaptığı da çok önemli. Evet planlıyoruz fakat koronavirüs nedeniyle insanların sokağa çıkamadığı bir durumda biz de olumsuzluklar yaşıyoruz. Bu olumsuzlukları en aza indirmek için çocuklarımıza evlerinde antrenman yaptırmakla birlikte yabancı devletlerin sporcuları ne yapıyor konusunda bilgi sahibi değiliz. Yine hedefimiz seneye 2020 Paralimpik Oyunları'nda 4 ila 6 madalya almak. Belki madalyanın rengini değiştirebiliriz, bunun için de teknik heyetimiz, sporcularımız, yönetimimiz tüm gayreti gösteriyoruz."

Hasan Sayyıdan, "Kadın golbol ve erkek golbol takımlarının Tokyo 2020'ye katılması garanti. Atletizmde şu anda 2 sporcumuz garanti, 3 sporcu daha bekliyoruz kota alacak, çünkü bazı turnuvalar daha yapılmadı. Judoda 2 sporcumuz garanti, yine oradan da 3 ya da 4 artı kota bekliyoruz. Büyük hedefimiz 21 sporcu ile katılmak." şeklinde konuştu.

Bu sene yapılması planlanan ve kota veren bazı organizasyonların ertelendiğini anımsatan Hasan Sayyıdan, "Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA), bu ertelenen turnuvaların ne zaman yapılacağı konusunda bilgi açıklamadı. Çünkü koronavirüs nedeniyle dünyada ciddi şekilde bir kaos var. Bu krizin ne zaman biteceği belli değil. Biz planlamayı en kısa zamanda yapacakları düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her şartta uluslararası federasyonun almış olduğu kararlara hazır olma noktasında emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Görme Engelliler Spor Federasyonunun seneye Tokyo'da madalya hedefi yüksek

Türkiye, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:35 Kaynak: AA

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