Son Dakika Haberleri: Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası Yarın Başlıyor

Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası Yarın Başlıyor

50 dakika önce

Ercan ATA-ANKARA, DHATürkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF) faaliyet proğramında yer alan Görme Engelliler Ümitler, Yıldızlar, Ümit Gençler ve Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, 23-24 Şubat tarihleri arasında Karaman'da yapılacak.

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Ercan ATA-ANKARA, DHA

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF) faaliyet proğramında yer alan Görme Engelliler Ümitler, Yıldızlar, Ümit Gençler ve Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, 23-24 Şubat tarihleri arasında Karaman'da yapılacak.

Şampiyonaya Ümitler, Yıldızlar, Ümit Gençler ve Büyükler kategorilerinde 83 ilden 46 kadın, 119 erkek olmak üzere toplam 165 sporcu katılacak. 

BAŞKAN SAYYIDAN: "HEDEFİMİZ PARALİMPİK OYUNLARI'NDA MADALYA"

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF) Başkanı Hasan Sayyıdan, şampiyonayla ilgili yaptığı açıklamada, "Olimpiyat yılı yaklaşıyor. Türkiye şampiyonasının ardından milli takımımız uluslararası arenada Tokyo kotası maçlarına çıkacak. İnanıyorum ki en yüksek kota ile Tokyo'ya gideceğiz ve tarihimizin en çok madalyalarını kazanacağız. Spor Bakanlığımız engelli branşlara yapmış olduğu katkılar ortada. Bizlerde karşılığını madalyalar olarak vermeliyiz. Yarın Karaman'da başlayacak olan Görme engelliler Ümitler, Yıldızlar, Ümit Gençler ve Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:01 Kaynak: DHA

Karaman, Türkiye, Spor
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