Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası 3 Şubat'ta başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası 3 Şubat'ta başlıyor - Son Dakika Spor

Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası 3 Şubat'ta başlıyor

6 saat önce

Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası 3 Şubat'ta Antalya'da başlayacak.

Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası 3 Şubat'ta başlıyor, System.String[]

Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası 3 Şubat'ta Antalya'da başlayacak.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu'nda yapılan açıklamaya göre 2011 yılından itibaren geleneksel hale gelen Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası'na farklı yaş guruplarında yaklaşık bin kişilik katılım bekleniyor. 5 gün sürecek şampiyona 8 Şubat'ta sona erecek.


- Ankara
Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:14 Kaynak: DHA
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