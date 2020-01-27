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Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası 3 Şubat'ta başlıyor
6 saat önce
Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası 3 Şubat'ta Antalya'da başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:14 Kaynak: DHA
Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası 3 Şubat'ta Antalya'da başlayacak.
Türkiye Görme Engelliler Federasyonu'nda yapılan açıklamaya göre 2011 yılından itibaren geleneksel hale gelen Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası'na farklı yaş guruplarında yaklaşık bin kişilik katılım bekleniyor. 5 gün sürecek şampiyona 8 Şubat'ta sona erecek.
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