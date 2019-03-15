Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Alanya'da Yapılacak
1 saat önce
Türkiye Görme Engelliler Türkiye Takım ve Bireysel Yüzme Şampiyonası 16-17 Mart tarihleri arasında Alanya'da düzenlenecek.
Türkiye
Görme Engelliler Türkiye Takım ve Bireysel Yüzme Şampiyonası 16-17 Mart tarihleri arasında Alanya
'da düzenlenecek. Alanya Belediyesi
Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılacak olan şampiyonaya 57 kulüpten 25 kadın, 80 erkek olmak üzere toplam 105 sporcu katılacak. 12 ve 13 yaş guruplarında yapılacak olan şampiyonada 50, 100, 200 ve 400 metre Serbest stil, 50 ve 100 metre sırtüstü, 50 ve 100 metre Kurbağalama, 50 ve 100 metre Kelebek, 200 metre Ferdi karışık, 4x50 metre karışık bayrak, 4x50 metre serbest bayrak ve 4x100 metre serbest bayrak yarışmaları yapılacak. Şampiyonada görme engeline göre (S11-S12-S13-SB11-SB12-SB13-SM11SM13-49) sınıfı çocuklar yarışabilecek.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:53 Kaynak: DHA
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