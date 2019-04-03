Son Dakika Haberleri: Görme Engelliler Yüzme Şampiyonasında Türkiye 2.'si Afyon'dan

Görme Engelliler Yüzme Şampiyonasında Türkiye 2.'si Afyon'dan

1 saat önce

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 16-17 Mart tarihlerinde Alanya'da düzenlenen Görme Engelliler Yüzme Şampiyonasında Türkiye 2.'si olan Kübra Saltık Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

Görme Engelliler Yüzme Şampiyonasında Türkiye 2.'si Afyon'dan, System.String[]
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 16-17 Mart tarihlerinde Alanya'da düzenlenen Görme Engelliler Yüzme Şampiyonasında Türkiye 2.'si olan Kübra Saltık Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette Saltık'a Engelliler Meclis Başkanı Mesut Yurt, Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Serap Güderler ve Antrenör Nehir Bahçıvan'da eşlik etti.

Şampiyonalarda bugüne dek 23. madalyasını alan Saltık'ı tebrik eden Vali Mustafa Tutulmaz, Kübra Saltık'a gayreti ve azmi ile Afyonkarahisar'ın adını duyurması dolayısıyla teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:37 Kaynak: İHA

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