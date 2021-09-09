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Görme engellilerde hedef üçüncü olimpiyat madalyası - Son Dakika

Görme engellilerde hedef üçüncü olimpiyat madalyası

09.09.2021 13:34

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nın çok genç bir takım olduğunu belirterek, "Yaş ortalaması 21 olan takımımızı muhafaza edebilirsek 2024, 2028 hatta 2032 olimpiyatlarında...

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nın çok genç bir takım olduğunu belirterek, "Yaş ortalaması 21 olan takımımızı muhafaza edebilirsek 2024, 2028 hatta 2032 olimpiyatlarında madalya rengi Türkiye için altındır" dedi.

Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda ilk altın madalyayı kazandığını anımsatarak, "Bu madalya çok önemliydi. Çünkü bu olimpiyat ve paralimpik oyunlar tarihimizde takım bazında alınan ilk madalyaydı. Bu başarı gelecek yeni başarıların müjdecisiydi." diye konuştu.

2016 Rio Olimpiyatları'nda şampiyon olan milli takımdan mevcut takımda çok oyuncunun bulunmadığını vurgulayan Sayyıdan, "2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda takımı tekrar çağırdığımızda sporcularımızın önemli bir bölümü milli takımdan aflarını istediler. Ama biz Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak 2020 olimpiyatları için takımı oluşturmak zorundaydık. 2017 yılında başka arkadaşlara görev vererek takımı yeniden yapılandırmalarını istedik. Yeni sporcular aldık ve yetiştirdik. Uzun soluklu kamplar sonrası ilk olarak Avrupa 2'ncisi olduk. 2018 yılında dünya şampiyonasında 2'nci olarak olimpiyatlara katılma hakkı elde ettik." ifadelerini kullandı.

"Sporcularımız bu başarı için her ayın 22 gününü kamplarda geçirdi"

Hasan Sayyıdan, Golbol Kadın Milli Takımı sporcularının altın madalya için çok emek verdiğini ve büyük efor harcadıklarını söyledi.

"17 yaşındaki bir kızımızı paralimpik oyunlar tarihinde ilk kez biz sahaya çıktı" diyen Sayyıdan, şunları kaydetti:

"Takımımız 2019 yılında Avrupa Şampiyonu oldu. O arada 2016 olimpiyat şampiyonu olan takımdan kalan iki sporcumuz daha ayrıldı. Aralık 2020'de yeniden bir teknik heyet kurduk ve seçmeler yaptık. Çocuklar çok gayret gösterdi. Sporcularımız bu başarı için her ayın 22 gününü kamplarda geçirdi. En fazla bir hafta evlerine gittiler. 8 ay kamp yaptılar. Çok efor harcadılar. Bu kamplara ayak uydurmaları adına sporcularımıza fiziksel ve psikolojik gerekli desteği federasyon olarak sağladık. 17 yaşındaki bir kızımızı paralimpik oyunlar tarihinde ilk kez biz sahaya sürdük. Bu çocukların çabası, emeği, gayreti milli takımımızı başarıya ulaştırırdı. Gruptan birinci çıktılar. Çeyrek finalde Japonya'yı, yarı finalde Brezilya'yı finalde de ABD'yi yenerek olimpiyat şampiyonu oldular. Bu madalya ile ikinci olimpiyat madalyamızı aldık. Takımızı henüz çok genç. Yaş ortalaması 21. Bu yaş ortalamayla 2-3 olimpiyat daha görebiliriz. Takımızı muhafaza edebilirsek 2024, 2028 hatta 2032 olimpiyatlarında madalya rengi Türkiye için altındır. İnşallah bunu da başaracağız."

Görme engellilerde hedef üçüncü olimpiyat madalyası
Görme engellilerde hedef üçüncü olimpiyat madalyası
Görme engellilerde hedef üçüncü olimpiyat madalyası
Görme engellilerde hedef üçüncü olimpiyat madalyası

Olimpiyat, oyunlar, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Görme engellilerde hedef üçüncü olimpiyat madalyası - Son Dakika Spor


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