Görme engellilerde ilk paralimpik madalyası sevinci

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk madalya sevincini yaşatan milli judocu Recep Çiftçi'yi tebrik ederek, "Bu aynı zamanda paralimpik judoda aldığımız ilk madalya. Bu büyük bir başarı." dedi.

Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokyo'dan güzel haberler geldiğini belirterek, "Federasyon olarak 21 sporcu ile orada mücadeleye devam ediyoruz. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bugün ilk madalya sevincini judoda Recep Çiftçi ile yaşadık. İnşallah bu güzel haberlerin devamı da gelecek." diye konuştu.

Tokyo'da golbol, judo ve atletizm branşlarında mücadele verdiklerini aktaran Sayyıdan, "Bugün judoda 47 kiloda Ecem Taşın mücadele etti. Madalya bekliyorduk ama olmadı. Sakatlık yaşadığı için istediği verimi alamadı. Bu sporun doğasında olan bir şey. Sağlık olsun." ifadelerini kullandı.

Sayyıdan, madalya alacaklarına inandıkları maçların devam edeceğini aktararak, "Yarın milli judocumuz Zeynep Çelik'in maçı var. Ondan da inşallah madalya bekliyoruz. Yine Golbol Kadın Milli Takımı'mızdan da madalya beklentimiz var. Judoda Duygu Çete Artar, Raziye Uluçam, atletizmden de Oğuz Akbulut ve Büşra Nur Tırık'tan çok umutluyuz. Bunlar madalya potansiyeli yüksek sporcularımız. Umarım tüm sporcularımız madalya ile döner." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefimiz, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda aldığımız madalya sayısını geçerek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." şeklinde konuşan Sayyıdan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Arzuladığımız hedef ise altın madalyalar alarak İstiklal Marşı'mızı okutturmak. Halkımızdan, sporcularımızı televizyondan izleyip destek olmalarını, dua etmelerini istiyoruz. Görme engelli sporcularımızın o inançları, hayata tutunuşları, sağlıklı bireyler için de birer azim örneğidir. Bu başarılar bizlere insanın çalışıp gayret ettiği zaman yapamayacağı hiçbir şey olmadığını gösterir."