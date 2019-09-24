Son Dakika Haberleri: Görme engellilerde İspanya, Avrupa şampiyonu
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Görme engellilerde İspanya, Avrupa şampiyonu

1 saat önce

IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya, Fransa'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Görme engellilerde İspanya, Avrupa şampiyonu, System.String[]

IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya, Fransa'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Paralimpik Komitesi Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Şampiyonası, final maçıyla tamamlandı.

İspanya ile Fransa arasındaki final maçının ilk yarısı, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda iki gol daha bulan İspanya, mücadeleyi 3-1 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

İki takım da şampiyonada final oynadıkları için 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Şampiyonanın yarı finalinde Fransa'ya yenilen Türkiye, İngiltere ile yaptığı üçüncülük maçını da penaltı atışları sonucunda kaybederek organizasyonu dördüncü tamamladı.

İspanya, Avrupa, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:12 Kaynak: AA
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