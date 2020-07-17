Görme engellilerden 15 Temmuz anısına Dedegöl Dağı zirvesine Türk bayrağı

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi tarafından 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anasına tırmanış gerçekleştirilen 2998 rakımlı Dedegöl Dağı zirvesine Türk bayrağı dikildi.



Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi tarafından 11-19 Temmuz tarihleri arasında Isparta il sınırlarındaki Melikler yaylasında 9. Selçuklu Gören Eller Kampı kuruldu. Kamp etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına da 9 kişilik ekiple 2998 rakımlı Dedegöl Dağı'na tırmanış gerçekleştirilerek, zirveye Türk bayrağı dikildi. Korona virüs tedbirlerine dikkat edilerek kurulan kamp boyunca, katılımcılara dernek tarafından dezenfektan, maske dağıtıldı. Ateş ölçümleri de yapılan katılımcıların sosyal mesafe kurallarına da dikkat etmeleri konusunda önlemler alındı. Kamp programı boyunca doğa yürüyüşü ve gezintilerin yanı sıra çeşitli etkinlikler ve turnuvaların düzenleneceği belirtildi.



Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerini anmak ve 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak adına zirve tırmanışı gerçekleştirdiklerini belirterek, "2998 rakımlı Dedegöl Dağı'na zirve tırmanışı yaptık. Şanlı Türk bayrağımızı zirveye diktik. Zirvede eskiyen Türk bayrağını değiştirdik. Eski bayrağımızı da derneğimize götürmek üzere çantamıza koyduk. 9 arkadaşımızla birlikte zirvemizi tamamladık" dedi. - KONYA