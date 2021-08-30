Görme engellilerden Diyarbakır annelerine destek ziyareti - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 728. gününde sürüyor.

Konya'dan gelen yaklaşık 50 görme engelli ve yakınlarından oluşan grup, anneleri ziyaret ederek desteklerini iletti.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, grup adına yaptığı açıklamada, gönül birliği oluşturmak için Konya'dan dernek üyeleriyle Diyarbakır'a geldiklerini söyledi.

"Her ne kadar bazı şeyleri göremesek de annelerin yüreğindeki evlat sevgisini görüyoruz." diyen Özağan, şöyle konuştu:

"Kardeşçe, birlikte yaşama duygusunun ne olduğunu biliyoruz. Önemli olan görmek değil, gönül birlikteliği ile aynı çatı altında yaşamak. Bugün gelmek nasip oldu ve annelerimizle birlikte olmaktan memnunuz."

7 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yapan anne Fatma Akkuş da destek ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Akkuş, çocukları dağdan indirmek için tüm Türkiye'den destek beklediklerini belirtti.

Anne Mevlide Üçdağ ise oğlu Ramazan için eylemde bulunduğunu, 5 yıldır oğlu için mücadele ettiğini söyledi.

728 gündür aralıksız evlat nöbeti tuttuklarını kaydeden Üçdağ, "7 gün 24 saat evlat nöbeti tutuyoruz. 3 Eylül'de tüm dünyayı buraya destek olmaya çağırıyoruz. Artık yer yerinden oynasın ve annelerin feryadı, çığlığı duyulsun." dedi.

Üçdağ, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.