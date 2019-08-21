Son Dakika Haberleri: "Görme engellilere bağış" şartıyla uzlaştılar
Son Dakika Kültür Sanat Haber

"Görme engellilere bağış" şartıyla uzlaştılar

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde, görme engelli Bilal İper'i darp eden minibüs sürücüsü D.D, mağdurla görme engellilere baston ve satranç takımı alma şartıyla uzlaştı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, görme engelli Bilal İper'i darp eden minibüs sürücüsü D.D, mağdurla görme engellilere baston ve satranç takımı alma şartıyla uzlaştı.

Bilal İper, yaklaşık 3 ay önce bindiği minibüsün sürücüsü tarafından darp edilmesi üzerine Midyat Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma dosyası, şüpheliye ilişkin suçlamanın uzlaşma kapsamında olması dolayısıyla uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacının taraflarla yaptığı görüşmede şüpheliye, mağdurun belirlediği 4 görme engelliye baston ve satranç takımı alma yönündeki talebi teklif edildi.

Şüphelinin teklifi kabul etmesi üzerine taraflar arasında uzlaşma sağlanırken, şüphelinin aldığı baston ve satranç takımı görme engellilerine teslim edildi.

Uzlaşma sonucu şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek, soruşturma kamu davası açılmadan kapatıldı.

Bilal İper, talebinin engelliler için farkındalık oluşturma amacını taşıdığını belirterek, "Aldığı baston ve satranç takımlarını engelli kardeşlerimize hediye ettik." dedi.

Baston ve satranç takımı alan görme engelli Abdullah Kahraman "Arkadaşımıza güzel düşüncesi için çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Görme engelli Şükrü Kahraman ve Emrullah Gönen de uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi.

Mardin, Midyat, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tır şoförünün Falcao sevgisi
Bakan Soylu, HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili konuştu: Siyasi değil Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 43 yaralı Son dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kayyum kararlarıyla ilgili konuştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 17:23:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Görme engellilere bağış" şartıyla uzlaştılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]