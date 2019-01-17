Görme Engellilere Beyaz Baston

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı tarafından "7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla 40 görme engelli vatandaşa beyaz baston hediye edildi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı tarafından "7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla 40 görme engelli vatandaşa beyaz baston hediye edildi.



Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı tarafından, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeni ile engellere farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanlığında gerçekleşen etkinlikte 40 görme engelli vatandaşa beyaz baston dağıtıldı. Etkinliğe Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı temsilen gelen Organize Sanayi Müdürü Mehmet Özel, Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Akif Karakaş ve görme engelli vatandaşlar katıldı. Duyarlılığından dolayı Altınokta Körler Derneği tarafından Organize Sanayi Müdürü Mehmet Özel'le Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı'nın duyarlılığından dolayı temsilen plaket taktim edildi. Vatandaşların beyaz bastonlu görme engellilere yardımcı olmaları konusunda uyaran Altınokta Körler Derneği Başkanı Akif Karakaş, diğer iş adamlarının da beyaz baston dağıtımı konusunda duyarlı olmaları gerektiğini belirtti. Karakaş, "7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası olarak kutlanmakta, programlardan dolayı beyaz baston dağıtımımızı Organize Sanayi Müdürü Mehmet Özel ile beraber gerçekleştirdik. Amacımız farkındalık oluşturmak ve görme engellilerin fark edilmesini sağlamak. Beyaz baston görme engellilerin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembolüdür. Beyaz baston kullanan görme engelliler hareket kabiliyeti ve uyum kabiliyeti kullanmayanlara nazaran gelişmiştir. Beyaz baston kullanan engelliler her yere bağımsız olarak gidebilir. Bütün görme engellilere beyaz baston kullanmalarını öneriyor ve derneğimizde eğitimlerini de verdiğimizi aktarıyorum. Vatandaşların elinde beyaz baston gördükleri görme engellilere yardımcı olmaları konusunda uyarmak istiyor ve iş adamlarının da görme engellilere duyarlılık sağlayarak bu farkındalığa destek olmalarını istiyorum. Bugün duyarlılık gösteren Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı ve Organize Sanayi Müdürü Mehmet Özel'e de sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi. - DİYARBAKIR

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