Son Dakika Haberleri: Görme Engellilere Beyaz Baston

Görme Engellilere Beyaz Baston

32 dakika önce

Maltepe Belediyesi, Akatlar Leo Gençlik Kulübü işbirliğiyle Görme Engelliler Haftası nedeniyle 30 görme engelli vatandaşa beyaz baston hediye etti.

Görme Engellilere Beyaz Baston, System.String[]
Maltepe Belediyesi, Akatlar Leo Gençlik Kulübü işbirliğiyle Görme Engelliler Haftası nedeniyle 30 görme engelli vatandaşa beyaz baston hediye etti.

Maltepe Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da görme engellileri unutmadı. Belediye, 7-14 Ocak Görme Engelliler Haftası kapsamında Akatlar Leo Gençlik Kulübünün de katkılarıyla 30 görme engelliye altı tekerlekli olup yerde takılmayan ve gece trafikte sürücülerin görebileceği şekilde dizayn edilen görme engelli bastonu hediye etti. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde (TSKM) düzenlenen etkinliğe Maltepe Belediye Meclis Üyesi Tülay Düztaş ve Akatlar Leo Kulübünün geçmiş dönem başkanı Aykan Yavuz ve kulüp üyeleri ile görme engelliler katıldı. Etkinlikte görme engelli sanatçılardan aynı zamanda kanser hastası Mehmet Kaya ve İbrahim Sustan konser verirken, görme engelliler de gönüllerince eğlendi. Daha sonra belediye tarafından katılımcılara plaket verilerek, 30 görme engelliye baston hediye edildi. Bastonuna kavuşan görme engelliler, Maltepe Belediyesi ve Belediye Başkanı Ali Kılıç'a desteklerinden ötürü teşekkür ettiler. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:03 Kaynak: İHA

Engelliler Haftası, Maltepe Belediyesi, Maltepe, Güncel
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