Görme Engellilere Kabartmalı Kur'an
24 dakika önce
Tokat Valisi Ozan Balcı, görme engelli öğrencilere kabartmalı Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Tokat
Valisi Ozan Balcı
, görme engelli öğrencilere kabartmalı Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Bir süre önce başlatılan "Kitap Tokat" projesi kapsamında Balcı, Mehmet Emin Saraç
Kız İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.
Balcı, Mehmet Akif Ersoy
Görme Engelli Okulu'nda eğitim gören 10 görme engelli öğrenciye kabartmalı Kur'an-ı Kerim verdi.
Engellileri önemsediklerini dile getiren Balcı, "Engellilerin dertlerini kendi derdimiz edindik. Ailelerinin problemlerini biliyoruz. Onların dertlerini çözmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Engelli yavrularımızın hayatına değer katmak, ailelerinin işini kolaylaştırmak bizim görevimiz. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de engelli çocuklarımızı sarıp sarmalayacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:08 Kaynak: AA
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