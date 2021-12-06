Görme Engellilere okuma tiyatrosu etkinliği - Son Dakika

Görme engellilere yönelik düzenlenen programda okuma tiyatrosu adı altında 'Teras Kat' adlı tiyatronun sözleri replik olarak okundu.

Dünya Engelliler Haftası'nda Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekiplerinin görme engellilere yönelik hazırladığı okuma tiyatrosu etkinliği geçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kılınç, görme engelli Gazi Yalçın Yedek ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın içerik konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burak Gün, engelliler haftası dolayısıyla görme engellilere yönelik bir okuma tiyatrosu hazırladıklarını belirtti. Gün, okuma tiyatrosunun öneminden bahsederek, Teras Kat adlı tiyatronun okumasına geçti.

Okuma Tiyatrosu etkinliğinde konuşan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, "Böyle bir anlamlı programa katıldığımız için mutluluk duyduk. Profesyonel ekibi aratmayan bir çalışma oldu. Eskiden radyoda tiyatrolar dinlenirdi. O günlerin anısı canlandı bizde. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.