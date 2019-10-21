Görme engellilere özel

İzmir'in Buca Belediyesince Milli Mücadele'nin 100'üncü yılına özel olarak görme engelliler için hazırlatılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" isimli eseri, Türkiye'nin dört bir yanından talep aldı.

Buca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Braille alfabesiyle bastırılan "Nutuk", yoğun talep gördü.

Kitaba sahip olmak isteyenlerin mesajları, tek tek yanıtlandı. Uzak kentlerdeki görme engellilere de kargo yoluyla kitap ulaştırıldı. Kitabın ulaştırıldığı birçok görme engelli, belediyeye teşekkür mesajlarını iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kitabı şimdiye kadar İzmir ve şehir dışından onlarca engelliye ulaştırdıklarını, sivil toplum kuruluşlarının taleplerini de karşıladıklarını belirtti.

İlgi gösterenlere teşekkür eden Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin başucu eseri olması gereken ve en karanlık dönemlerde bile aydınlık bir umut aşılayan Nutuk, görme engelli kardeşlerimize de ışık olsun istedik. Amacımız başta çocuk görme engelliler olmak üzere herkesin bu eşsiz başyapıta erişmesi, Ulu Önder Atatürk'ün sözlerinin engel tanımadan gelecek nesillere ışık olmasıydı, mutluyuz."