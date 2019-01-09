Son Dakika Haberleri: Görme Engellilere Ücretsiz Göz Taraması

Görme Engellilere Ücretsiz Göz Taraması

1 saat önce

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ile Altı Nokta Körler Derneği işbirliğiyle görme engellilere yönelik ücretsiz göz taraması yapıldı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ile Altı Nokta Körler Derneği işbirliğiyle görme engellilere yönelik ücretsiz göz taraması yapıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Semt Polikliniğinde yapılan göz taramasında korneaya bağlı görme bozukluğu tespit edilen engellilere ücretsiz kornea nakli tedavisi uygulanacak.

Doktor Mehmet Fuat Alakuş, yaptığı açıklamada, 30 hastanın göz taramasını yaptıklarını belirtti.

Altı Nokta Körler Derneği ile tedavisi mümkün olan engellilerin tespiti için çalışma yürüttüklerini belirten Alakuş, tedavisi mümkün olan hastaları tespit etmek için bu göz taraması hizmetini yürüttüklerini aktardı.

Bir hafta sonra 30 hastayı daha muayene edeceklerini dile getiren Alakuş, Diyarbakır'da yaklaşık 3,5 yıldır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kornea nakli yaptıklarını anlattı.

Alakuş, bu hizmetle hastaların daha uzak yerlere gitmekten kurtulduğunu kaydetti.

Taramanın ardından tespit edilen hastalara yönelik uygulanacak tedavinin ücretsiz olacağını ifade eden Alakuş, "Yüzde 100 devletin karşıladığı bir ameliyat ve Bakanlık da bu konuda çok ciddi bir emek sarfediyor." şeklinde konuştu.

Şu ana kadar 300'ün üzerinde hastaya kornea nakli yapıldığı bilgisini veren Alakuş, Türkiye'de en hızlı kornea sırası gelen ilin Diyarbakır olduğunu sözlerine ekledi.

Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş da çalışmayla yaklaşık 150 kişiye göz taraması yapılacağını ifade etti

Korneadan kaynaklı görme bozukluğunun tedavi edilebilir bir rahatsızlık olduğunu dile getiren Karakaş, "İl Sağlık Müdürlüğünün talebimizi uygun görmesi ve böyle bir çalışmanın başlatılması görme engelli vatandaşlar tarafından mutlulukla karşılandı." ifadesini kullandı.

Hakan Arı, sunulan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:31 Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel
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