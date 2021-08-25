Görme engellilerin hayatı İnegöl Belediyesi ile kolaylaşacak - Son Dakika

"Engelsiz şehir" hedefiyle engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapan İnegöl Belediyesi, bu kez görme engelli vatandaşlar için "akıllı baston" uygulamasını devreye aldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İNESMEK bünyesinde akıllı baston eğitimi alan 24 görme engelli vatandaşı ziyaret etti.

Görme engelli vatandaşların şehirde kolaylıkla hareket etmesini sağlayacak, akıllı telefonlarla entegre olarak sesli ve titreşimli komutlarla engellilerin gören gözü olacak projenin eğitimleri başladı. Başkan Alper Taban, akıllı baston kullanımı için eğitim alan görme engelli vatandaşları ziyaret ederek vatandaşlar ile denemeler yaptı.

Baston için müracaat eden 24 görme engelli vatandaş, İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İNESMEK)'te 23 Ağustos itibariyle eğitim görmeye başladı. İki hafta sürecek olan eğitim sonrası vatandaşlara cep telefonu ile birlikte akıllı bastonları teslim edilecek.

İnegöl Belediyesi tarafından devreye alınan "akıllı baston" projesi için eğitim alan görme engelliler, bu uygulama ile hayatlarının kolaylaşcağını ifade ederek Başkan Alper Taban'a teşekkür etti. Görme engelli vatandaşlar, kendilerini ziyaret eden Başkan Alper Taban ile bir süre sohbet ettiler. - BURSA