Görme engellilerin okuma yazma öğrenmesini kolaylaştıran anlamlı proje - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görme engellilerin okuma yazma öğrenmesini kolaylaştıran anlamlı proje - Son Dakika

Görme engellilerin okuma yazma öğrenmesini kolaylaştıran anlamlı proje

6 saat önce

Doğa Koleji Keçiören Kampüsü 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri, görme engellilerin yaşamını kolaylaştıracak bir proje geliştirdi.

Görme engellilerin okuma yazma öğrenmesini kolaylaştıran anlamlı proje, System.String[]

Doğa Koleji Keçiören Kampüsü 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri, görme engellilerin yaşamını kolaylaştıracak bir proje geliştirdi. Öğrenciler, görme engellilerin okuyup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemi olan Braille alfabesini ve sayıları, Tinkercad programında lego şeklinde tasarladılar.


Doğa Koleji Keçiören Kampüsü ortaokul FLL takımı Data Engineers, görme engelli arkadaşları için sosyal sorumluluk projesi yürüttü. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Buket Temizer'in mentörlüğünde; 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşan takım, görme engelli öğrencilerin okuma yazma öğrenmelerini kolaylaştıracak bir materyal geliştirdi. Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır, "Öğrencilerimiz, görme engelli arkadaşlarına fayda sağlayacak bir proje geliştirdikleri için hem çok mutlu oldu, hem de farkındalık kazandılar" dedi.


Legoları öğrenci arkadaşlarına hediye ettiler


Tasarımın 3D yazıcıdan çıktısını alan Doğa Koleji öğrencileri, legoları hediye etmek için hemen yola koyuldu. Göreneller Görme Engelliler İlkokulu 2. sınıf öğrencilerini ziyaret ederek Braille legoları hediye ettiler. Birlikte Goal Ball oyunu oynayan öğrenciler, oldukça keyifli zaman geçirdi. Oyunu oynarken gözlerini kapatıp görme engelli öğrencilerle empati kurmaya çalışarak farkındalık kazandılar.


Hakan İnanır, projeyle ilgili olumlu dönüşler aldıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimizin ziyaretinden sonra, görme engelli miniklerimizin öğretmeni Hale Hanım'dan, projenin amacına ulaştığına dair aldığımız olumlu geri bildirimlerden memnuniyet duyduk. Hale Hanım, öğrencilerinin çok mutlu olduğunu, materyalin okuma yazmada büyük kolaylık sağladığını ve son derece kullanışlı olduğunu aktardı" dedi.


Minikler, öğrenciler için resim yaptı


İnanır, öğrencilerin aralarında güçlü bir iletişim kurduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimizin ziyaretleri sırasında, görme engelli arkadaşlarının yaptıkları resimleri hediye etmesi de aralarında güzel bir bağ oluşmasını sağladı" dedi. - İSTANBUL

Doğa Koleji, Keçiören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:32 Kaynak: İHA
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