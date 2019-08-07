GÖRME ENGELLİLERİN YOLLARINI MASA, SANDALYE, BETON SAKSI, ARAÇLARLA İŞGAL ETTİLER

BETON SAKSI KOYMUŞLAR
Ümraniye'de bulunan bir diğer sokak Çiftlik Sokak'ta ise beton bir çiçek saksısının yine bu takip yüzeyi üzerinde bulunduğu görülüyor. Yeşil Sokak'ta ise araçlar bu alanları engelleyecek şekilde kaldırıma park ediyor. Bu durum görme engelli yayaları trafiğe açık olan yolda yürümek zorunda bırakarak adeta kazaya davetiye çıkarıyor.
BAKIRKÖY'DE DE ESNAF İŞGALİ
Benzer sahneler Bakırköy'ün ara sokaklarında da bulunuyor. Yine görme engellilerin yolunu işgal edecek şekilde park edilmiş araçlar bulunuyor. Bakırköy Filiz Sokak'ta ise bir esnafın dükkanın önüne serdiği plastik paspas kazaya davetiye çıkarırken, kabartmalı yüzeyi bulunan bu görme engelli alanını dokusunu kaybetmesine neden oluyor. Bakırköy'de bir çok ara sokakta esnafın çeşitli malzemelerini bu alanların üstüne koyduğu görülüyor.
Görüntü Dökümü:
----------------------
(ÜMRANİYE)
-Bahçevan Sokak'tan görüntüler
-Muhabir anonsu
-Masaların görüntüsü
-Görme engelli yolunun görüntüsü
-Er ile röportaj
-Sahibi bulunmayan kafe
-Çiftlik Sokak'ta bulunan saksı
-Kaldırımda bulunan araçlar
-Detaylar
(BAKIRKÖY)
-Park halindeki araçlar
-Filiz Sokak'tan görüntüler
-Yola serilen plastik halı
-Detaylar