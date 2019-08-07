GÖRME ENGELLİLERİN YOLLARINI MASA, SANDALYE, BETON SAKSI, ARAÇLARLA İŞGAL ETTİLER

Görme engellilerin sosyal yaşamlarındaki ihtiyaçlarını bağımsız olarak giderebilmeleri için yapılan "engelli takip yüzeyi" engelliler için eziyete dönüştü. İstanbul 'un çeşitli bölgelerinde yüzeyin üstüne bazı esnaflar masa sandalye koyarken, bazen de araç sürücüleri araçlarını bu yüzeyin üstüne park ediyor. "Engelli takip yüzeyi"nin üstüne beton saksı bile koyulduğu görülüyor. Ümraniye 'de aynı sokakta bulunan 3 kafe masa ve sandalyeleriyle görme engelliler için oluşturulan "engelli takip yüzeyini" işgal ediyor. Kaldırımlarda ve yollarda bulunan sarı renkteki "görme engelli yolu" olarak tabir edilen "engelli takip yüzeyi" Ümraniye'de ve Bakırköy 'de esnaflar ve araçlar tarafından işgal ediliyor. Ümraniye'de bulunan Bahçevan Sokak üzerinde 3 kafe masa ve sandalyelerinin bu alanların üzerine koydu. Esnaflardan biri olan Necmettin Er, "Burada bir kabahatimiz var, genelde boş olduğu için biz buraya koyuyoruz" dedi.

BETON SAKSI KOYMUŞLAR

Ümraniye'de bulunan bir diğer sokak Çiftlik Sokak'ta ise beton bir çiçek saksısının yine bu takip yüzeyi üzerinde bulunduğu görülüyor. Yeşil Sokak'ta ise araçlar bu alanları engelleyecek şekilde kaldırıma park ediyor. Bu durum görme engelli yayaları trafiğe açık olan yolda yürümek zorunda bırakarak adeta kazaya davetiye çıkarıyor.

BAKIRKÖY'DE DE ESNAF İŞGALİ

Benzer sahneler Bakırköy'ün ara sokaklarında da bulunuyor. Yine görme engellilerin yolunu işgal edecek şekilde park edilmiş araçlar bulunuyor. Bakırköy Filiz Sokak'ta ise bir esnafın dükkanın önüne serdiği plastik paspas kazaya davetiye çıkarırken, kabartmalı yüzeyi bulunan bu görme engelli alanını dokusunu kaybetmesine neden oluyor. Bakırköy'de bir çok ara sokakta esnafın çeşitli malzemelerini bu alanların üstüne koyduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------

(ÜMRANİYE)

-Bahçevan Sokak'tan görüntüler

-Muhabir anonsu

-Masaların görüntüsü

-Görme engelli yolunun görüntüsü

-Er ile röportaj

-Sahibi bulunmayan kafe

-Çiftlik Sokak'ta bulunan saksı

-Kaldırımda bulunan araçlar

-Detaylar

(BAKIRKÖY)

-Park halindeki araçlar

-Filiz Sokak'tan görüntüler

-Yola serilen plastik halı

-Detaylar



- İstanbul